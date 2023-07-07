Eski İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde'den PKK/YPG itirafı: İsveç tarafından finanse edildiği konusunda haklılar

İsveç'in eski Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye finansal destekte bulunduğunu doğruladı.
Terör örgütü PKK/YPG'nin adeta üssü haline gelen İsveç'te peş peşe skandal eylemler gerçekleşmişti.
İsveç'in NATO ittifakına üye olmak için Türkiye'nin koyduğu şartları yerine getirmesi beklenirken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, önceki gün son uyarısını yaptı.
Türkiye'den İsveç'e son uyarı
Eski Dışişleri Bakanı Ann Linde'den itiraflar
11-12 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta gerçekleşecek NATO Zirvesi'nde ittifaka katılmak isteyen İsveç'in nasıl bir yol izleyeceği merak edilirken eski Dışişleri Bakanı Ann Linde, İsveç devlet televizyonuna dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Türkiye'nin ciddi şekilde terör saldırılarına maruz kaldığını söyleyen Linde, İsveç dahil diğer ülkelerin bu durumu yeterince ciddiye almadığını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu durumu eleştirme hakkı olduğunu söyleyen Linde, ülkesinin terör örgütü PKK/YPG'ye finansal yardım yaptığını itiraf etti.