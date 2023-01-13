Dünya Eski Japonya Başbakanı Abenin suikast zanlısıyla ilgili yeni karar
ASYA

Eski Japonya Başbakanı Abe'nin suikast zanlısıyla ilgili yeni karar

Japonya'da savcılık, Temmuz 2022'de uğradığı suikastta hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun katil zanlısının akıl sağlığı yerinde olduğu ve yargılanacak yetkinlikte olduğu saptandı. Suçlunun cinayetle ve Ateşli Silahlar Kanunu'nu ihlal suçlarıyla yargılanmasına karar verildi.

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Haber Merkezi AA
Eski Japonya Başbakanı Abenin suikast zanlısıyla ilgili yeni karar
Japonya

Japonya'da savcılık, Temmuz 2022'de uğradığı suikastta hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun katil zanlısını cinayetle suçladı.

2012-2020'deki göreviyle "en uzun süre görev yapan Japon Başbakan" unvanlı Abe Şinzo'nun Temmuz 2022'de Nara'da suikasta kurban gitmesinin yankıları sürüyor.

Yargılanacak yetkinlikte olduğu saptandı

Gözaltı süreci 10 Ocak'ta sona eren zanlı Yamagami Tetsuya'nın psikiyatrik muayenede akli dengesinin yerinde ve yargılanacak yetkinlikte olduğu saptandı.

Nara Bölge Savcılığınca hazırlanan iddianamede, 42 yaşındaki Yamagami, "cinayet ve Ateşli Silahlar Kanunu'nu ihlal" suçlarıyla itham edildi.

Ulusal basında da zanlının "silah üretimi, Patlayıcı Kontrol Yasası'nı ihlal ve binalara zarar vermek"le de suçlanabileceği belirtildi.

Yamagami'nin avukatı Furukawa Masaaki, Osaka'da geçirdiği gözaltı sürecinde sadece kız kardeşiyle görüştürülen zanlının sağlığının iyi olduğunu söylemişti.

Suikast

Abe, 8 Temmuz 2022'de batıdaki Nara kentinde partisinin seçim kampanyasına destek için açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma sırasında göğsünden vurulmuştu.

Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abe'ye Temmuz 2022'de basına kapalı, Eylül 2022'de de resmi devlet cenazesi düzenlenmişti.

Saldırıda kullandığı el yapımı silahla evinde bulundurduğu benzer silahlara el konulan suikast zanlısı Yamagami, emniyet güçlerince gözaltına alınmıştı.

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