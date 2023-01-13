Eski Japonya Başbakanı Abe'nin suikast zanlısıyla ilgili yeni karar Japonya'da savcılık, Temmuz 2022'de uğradığı suikastta hayatını kaybeden eski Başbakan Abe Şinzo'nun katil zanlısının akıl sağlığı yerinde olduğu ve yargılanacak yetkinlikte olduğu saptandı. Suçlunun cinayetle ve Ateşli Silahlar Kanunu'nu ihlal suçlarıyla yargılanmasına karar verildi.

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