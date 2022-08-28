Dünya Suikasta uğrayan Abeye 1,8 milyon dolarlık cenaze merasimi
ASYA

Suikasta uğrayan Abe'ye 1,8 milyon dolarlık cenaze merasimi

Japonya'da suikasta uğrayan eski Başbakan Şinzo Abe'nin resmi cenaze merasimi, hükümete 249 milyon yene (1,8 milyon dolar) mal olacak.

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Haber Merkezi Diğer
Suikasta uğrayan Abeye 1,8 milyon dolarlık cenaze merasimi
​Merasimin yüksek maliyetine yönelik tartışmalar ise ülke gündemini meşgul ediyor.

Şinzo Abe 2012-2020 yıllarını kapsayan göreviyle, Japonya'da en uzun süre başbakanlık yapma unvanına sahipti. Eski başbakanın temmuz ayında uğradığı suikastın yankıları devam ediyor.

  • Hükümet, 27 Eylül'de başkent Tokyo'da, Abe'ye düzenlenecek resmi cenaze merasimine yönelik 249 milyon yenlik (1,8 milyon dolar) bütçe tahsisatını onayladı.

Tamamı mevcut mali yıl rezerv bütçesinden karşılanacak tahsisattan 210 milyon yenlik pay, tesis içi tanzime ve 30 milyon yen ise yer ve malzeme kiralarına ayrılacak.

Bütçeden Covid-19 tedbirleri ve yabancı ziyaretçilere yönelik tercüme hizmeti karşılanırken, etkinlik kapsamlı güvenlik hizmetleri ise bütçe planlamasında yer almıyor.

Japonya Eski Başbakanı Shinzo Abe suikastının en net görüntüleri
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Japonya Eski Başbakanı Shinzo Abe suikastının en net görüntüleri
Japonya'nın eski Başbakanı Shinzo Abe'nin seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Uğradığı silahlı saldırı anına dair en net görüntü ise böyle kaydedildi.

YÜZDE 56 "İKNA OLMUYOR"

Merasimin yüksek maliyetine yönelik tartışmalar ise ülke gündemini meşgul ediyor. Eleştirilerin merkezinde söz konusu maliyeti, hükümetin karşılamaması gerektiği yer alıyor.
  • Yoşida Şigeru'nun cenazesi sonrası, Abe'nin merasimi, İkinci Dünya Savaşı sonrası eski bir Başbakan için düzenlenen devlet nezdinde ikinci resmi cenaze merasimi olacak.

Kyodo ajansının ülke geneli düzenlediği kamuoyu anketinde, hükümetin cenaze düzenlenmesi kararına katılımcıların yüzde 56'sının "ikna olmadığı" ortaya çıktı.

Japonya eski başbakanı Abe'ye silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti
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Japonya eski başbakanı Abe'ye silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

6 BİN KATILIMCI

Kabine Baş Sekreteri Matsuno Hirokazu, yurt içinden ve dışından çok sayıda taziye sonrası, uluslararası protokol doğrultusunda hareket gerektiği yönünde karar aldıklarını söyledi.

  • Matsuno, "Hükümet, yurt dışı ziyaretçilerin katılımıyla, merasimin resmi ve ulusal bir etkinlik olarak düzenlenmesinin uygun olacağı şeklinde karar verdi" ifadelerini kullandı.


Etkinliğe 6 bin katılımcı beklediklerini kaydeden Matsuno, "Her bir vatandaşın yas tutması beklenmiyor" diyerek, devlet cenazesinin siyasi bir mesele olarak görülmemesi gerektiğini belirtti.

Törene ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, eski ABD Başkanı Barack Obama, eski Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin katılması bekleniyor.

Üst Meclis seçimleri arifesinde Abe, 8 Temmuz'da partisinin, batıdaki Nara kentindeki açık hava etkinliğinde yaptığı konuşma esnasında, arka tarafından açılan ateşle suikasta kurban gitmişti.

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