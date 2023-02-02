Eski Wagner komutanı: Ukrayna'da savaştığım için üzgünüm

Yaklaşık iki hafta önce Rusya-Norveç sınırını geçen Andrei Medvedev, Wagner için savaşmak üzere Ukrayna'ya götürülen Rus mahkumların öldürülmesine ve kötü muameleye maruz kalmasına tanık olduğunu söyledi.

Medvedev, Arktik sınırından kaçtığını, dikenli tellerden tırmandığını ve köpeklerle sınır devriyesinden kaçtığını, bir ormanın içinden ve iki ülkeyi ayıran donmuş nehrin üzerinden koşarken muhafızların ateş ettiğini duyduğunu söyledi.

Medvedev bir röportajda "Birçok kişi beni bir alçak, bir suçlu, bir katil olarak görüyor" dedi. "Öncelikle defalarca ve tekrar özür dilemek istiyorum ve bunun nasıl karşılanacağını bilmesem de üzgün olduğumu söylemek istiyorum'' ifadelerini kullandı.