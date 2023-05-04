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Dünya

Eski Zambiya Cumhurbaşkanı'nın garajından üç çalıntı araç çıktı

Zambiya'da, polis, ana muhalefet partisi Yurtsever Cephe (PF) lideri, eski cumhurbaşkanı Edgar Lungu'nun, başkent Lusaka'daki mülkünde yaptığı aramada, 3 motorlu araca, çalıntı oldukları iddiasıyla el koydu.

07:44 . 4/05/2023 Perşembe
AA
Edgar Lungu

Edgar Lungu

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Zambiya polisi çalıntı bir tapu belgesini aramak için Lungu'nun, Iber Hill semtindeki konutunun kapısını çaldı.

Buna göre, kalabalık bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen aramada, bir tapu belgesinin yanı sıra eski First Lady Eshter Lungu'ya ait 3 motorlu araca da çalıntı oldukları iddiasıyla el konuldu.


Olaya ilişkin soruşturma kapsamında, Eshter Lungu ifadeye çağrıldı. İlerleyen saatlerde PF'nin Facebook hesabından, Lungu çiftinin bir kilisede ibadet ederken çekilmiş fotoğrafları yayımlandı.

PF avukatı Makebi Zulu, yaptığı açıklamada, polis aramasının, eski cumhurbaşkanının dokunulmazlığını ihlal ettiğini iddia etti. Zulu, partisinin, kimsenin Lungu ve ailesine gözdağı vermesine müsaade etmeyeceğini söyledi.




#Edgar Lungu
#Zambiya
#Yurtsever Cephe
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