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Dünya Esrarengiz diplomasi trafiğinin arka planında denizaltı kazası mı var?
AMERİKA

Esrarengiz diplomasi trafiğinin arka planında denizaltı kazası mı var?

Beyaz Saray, Washington ve Brüksel hattında üst üste yapılan acil toplantıların arka planında ne olduğu konuşuluyor. Rus kaynaklar, Putin'in donanmaya ait nükleer denizaltıda çıkan yangın üzerine acil toplantı gerçekleştirdiğini duyurdu. Barents Denizi'nde meydana gelen nükleer denizaltındaki yangında olası bir sızıntıdan endişe ediliyordu. Washington ise henüz resmi açıklama yapmasa da acil durumun, Rus denizaltı yangınıyla ilgili olduğu iddia ediliyor. Rusya'nın en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı AS-12 Losharik'in yıllardır ABD'nin takibindeydi. İşte Losharik'in özellikleri..

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı
Rusya Deniz Kuvvetleri'ne ait denizaltı

Beyaz Saray'da acil durum ilan edilmesinin akabinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de randevularını iptal etmesi, dünya basınında yankı buldu.

Rus kaynaklar, Putin'in acil toplantısının dün Barents Denizi'nde nükleer denizaltında meydana gelen kazaya ilişkin olduğunu açıkladı. Bu gelişmeden sonra, Rus denizaltısında nükleer sızıntı iddiaları gündeme geldi.

Norveç Radyasyon ve Nükleer Güvenlik Kurumu, ise "Rus denizaltı kazasının yaşandığı bölgede yüksek seviyede radyasyon gözlenmedi" ifadeleriyle bu açıklamayı çürüttü.

Rus denizaltısının kritik özellikleri var

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, denizaltının tipine ilişkin detay verilmedi ancak Rus basınına göre denizaltı nükleer enerjiyle çalışan AS-12 Losharik tipi bir denizaltı.

2010 yılında hizmete giren Losharik denizaltısı Rusların en gelişmiş ve en gizli tutulan denizaltısı olarak biliniyor.

2012 yılında Rusya’nın Arktik’teki deniz tabanında hak iddia etmesi ve burada egemenlik hakkının olduğunun kanıtlanmasını amaçlayan bir araştırmada kullanılmıştı.

Denizin 2500 metre altında örnek toplamıştı

Denizaltı o dönem denizin 2500 metre altından örnek toplamıştı. Bazı gözlemciler denizaltının 6 bin metreye kadar inebildiğini belirtmiş ancak bu bilgi bağımsız kaynaklarca doğrulanamamıştı.

Uzmanlar, bu denizaltının olası görevlerinden birinin okyanus tabanında bulunan iletişim hatlarının bozulması olabileceğini belirtmişti.

Rus basınına göre, resmi olarak Kuzey Filosu’na ait Losharik doğrudan Rusya Savunma Bakanlığı’nın Derin Deniz Araştırma birimine bağlı.

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Putin'den soruşturma talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin önceden planlanan bir programını iptal ederek durumla ilgili bilgi almak üzere savunma bakanını çağırdı. Olayla ilgili soruşturma açılması talimatını verdi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada yangının denizaltının Rusya’nın kara sularında deniz derinliğini ölçerken çıktığı, denizaltının Rusya'nın Kuzey Filosu'nun ana üssü olan Arktik'teki Severomorsk limanına gittiği belirtildi.

Rusya: Yangın mürettebatın fedakarlığı sayesinde söndürüldü

Bakanlığın açıklamasına göre yangın mürettebatın fedakarlığı sayesinde söndürülebildiğini belirtti ancak yangının çıkış nedenine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Yangın çıktığı sırada denizaltında kaç kişinin olduğuna ilişkin bir bilgi de paylaşılmadı.

  • Olay Kursk faciasını akıllara getirdi
  • Rus denizaltısında çıkan yangın Sovyet sonrası Rusya’ya ait nükleer denizaltı Kursk’un battığı ve 118 mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği kazayı akıllara getirdi. 12 Ağustos 2000’de yaşanan kaza Rusya’nın en çok can kaybının yaşandığı donanma olayı olarak kayıtlara geçmişti.
  • Dünyada sıcak saatler: Washington, Moskova ve Brüksel'de acil toplantılar!
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