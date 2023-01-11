Dünya Estonya Rusyadan ülkedeki diplomat sayısını azaltmasını istedi
AVRUPA

Estonya Rusya'dan ülkedeki diplomat sayısını azaltmasını istedi

Estonya, Rusya'dan ülkede bulunan diplomatik personel sayısını 1 Şubat'a kadar 8 kişiye indirmesini talep etti.

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Haber Merkezi AA
Estonya Rusyadan ülkedeki diplomat sayısını azaltmasını istedi
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Estonya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararla iki ülkede aynı sayıda büyükelçilik çalışanı bulunmasını sağlamanın amaçlandığı ifade edildi.

Estonya, Rusya'dan "diplomatik" görevde çalışan sayısının 1 Şubat'a kadar en fazla 8, teknik ve idari hizmet personel sayısının ise en fazla 15 olmasını istedi.

Kararı değerlendiren Estonya Dışişleri Bakanı Urmas Reinsalu, Ukrayna'da yaşanan savaşa değinerek, Rusya Büyükelçiliğinin "Estonya-Rusya ilişkilerini desteklemediğini" ve bu nedenle büyükelçiliğin mevcut haliyle çalışması için "hiçbir gerekçe" olmadığını söyledi.

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