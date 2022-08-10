Estonya ve Finlandiya Rusların Avrupa'ya seyahatini kısıtlamak istiyor

Estonya Başbakanı Kaja Kallas Salı günü yaptığı açıklamada, “Avrupa'yı ziyaret etmenin bir insan hakkı değil bir ayrıcalık olduğunu” ve “Rusya'dan turizmi şimdi sona erdirme zamanı geldiğini” yazdı.

Buna karşılık, eski Rusya Devlet Başkanı Dmitry Medvedev Kallas'ın propagandasını bir “Nazi”ye benzetti.

Rusların hala turist olabilmeleri doğru değil

Bir gün önce Finlandiyalı mevkidaşı Sanna Marin bir televizyon röportajında, "Rusya Avrupa'da acımasız bir saldırgan gibi savaşı yürütürken, Rusların normal bir hayat yaşayabilmeleri, Avrupa'da seyahat edebilmeleri, turist olabilmeleri doğru değil."

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto geçtiğimiz günlerde verdiği demeçte, hükümetin Ruslara verilen turist vizesi sayısını sınırlamak için harekete geçeceğini, ancak AB'nin bu konuda ortak bir tavır alacağını ve yeni vizelerin verilmesini tamamen durduracağını umduğunu söyledi.

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Son bağlantı yolu da kullanıma kapatıldı

Rusya ile AB arasında kalan son yolcu demiryolu bağlantısı, Mart ayında St. Petersburg ile Finlandiya'nın başkenti Helsinki arasındaki yüksek hızlı hizmetin durmasıyla sona erdi. Estonya ve Finlandiya hem Rusya'yı sınırlıyor hem de Ukrayna'yı işgal ettikten sonra Rusya'dan hava yolculuğunu yasaklayan Avrupa Birliği'nin tek üyeleri.

Bununla birlikte, Ruslar hala hem Finlandiya'ya hem de Estonya'ya kara yoluyla seyahat edebiliyor ve görünüşe göre diğer Avrupa destinasyonlarına uçuşlar yapıyorlar.