Etiyopya'daki faciada bilanço artıyor: Ölü sayısı 146'ya yükseldi

Erzurum'da iki gündür etkisini gösteren sağanak, yağış sel ve heyelanları beraberinde getirdi. Oltu-Olur yolunda da zaman zaman aksamalar oldu. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin'in güneyinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle oluşacak, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” uyarısı yaptı.