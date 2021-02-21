Dünya Etna 4 gün içinde 4 kez faaliyete geçti Lavlar bir kilometre yüksekliğe ulaştı
AVRUPA

Etna 4 gün içinde 4. kez faaliyete geçti: Lavlar bir kilometre yüksekliğe ulaştı

İtalya'daki Etna Yanardağı'nda ocak ayından sonra ilk kez 16 Şubat'ta gözlenen volkanik faaliyet gece saatlerinde tekrar başladı. Lavların 800 ila 1000 metre yüksekliğe ulaştığı duyuruldu.

Haber Merkezi Diğer
Dağdaki patlamalar sebebiyle bölgede küçük çaplı volkanik depremlerin de kaydedildiği belirtildi.
Dağdaki patlamalar sebebiyle bölgede küçük çaplı volkanik depremlerin de kaydedildiği belirtildi.

İtalya'nın güneyindeki dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, 4 gün içinde dördüncü kez faaliyete geçti.

Sicilya Adası'nda bulunan 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ cumartesi gecesi lav püskürttü.

İtalya Volkanoloji ve Deprem Enstitüsü (INGV), Etna'nın cumartesi gece yarısına doğru güneydoğu kraterinde başlayan patlamaların yaklaşık bir saat sonra batı tarafında da görüldüğünü açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Etna'nın püskürttüğü lavların 800 ila 1000 metre yüksekliğe ulaştığı duyuruldu.

Lavların, dağın güneydoğu eteklerinde 3,5-4 kilometre alana yayıldığı, batı eteklerinde ise yayılmanın birkaç yüz metrede kaldığı belirtildi.

INGV, Etna'da yaşanan son patlamayı orta derece olarak nitelendirdi.

  • Etna Yanardağı'nda volkanik faaliyetler, Ocak ayından sonra 16 Şubat günü yeniden başlamıştı.

    Etna'daki patlamalar neticesinde oluşan yoğun duman ve kül bulutları, hava trafiğinin de aksamasına yol açtı. Katanya'nın Fontanarossa havaalanında acil durum ilan edilerek tüm uçuşlar durdurulmuştu.

Yeniden faaliyete geçti: Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü
DÜNYA
Yeniden faaliyete geçti: Bir kilometre yüksekliğe lav püskürttü

Etna Yanardağı faaliyete geçti: Şiddetli patlamayla gökyüzünü dumanlar kapladı
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Etna Yanardağı faaliyete geçti: Şiddetli patlamayla gökyüzünü dumanlar kapladı
İtalya'nın Sicilya adasında bulunan, dünyanın en aktif yanardağlarından Etna'da şiddetli patlama meydana geldi. Patlama sonrası Katanya kentinde taş ve kül yağmuru olduğu aktarıldı. Kentteki havalimanında uçuşların durdurulduğu belirtildi.

Etna Yanardağı'nda savrulan kaya böyle görüntülendi
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Etna Yanardağı'nda savrulan kaya böyle görüntülendi
İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'nda bulunan ve 23 Ocak'ta yeniden faaliyete geçen Avrupa'nın en yüksek aktif yanardağı Etna püskürmeye devam ediyor. Yanardağdan kopan bir kaya parçası kayakçılar tarafından böyle görüntülendi.


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