Etna 4 gün içinde 4. kez faaliyete geçti: Lavlar bir kilometre yüksekliğe ulaştı

İtalya'nın güneyindeki dünyanın en aktif yanardağlarından Etna, 4 gün içinde dördüncü kez faaliyete geçti.

Sicilya Adası'nda bulunan 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ cumartesi gecesi lav püskürttü.

İtalya Volkanoloji ve Deprem Enstitüsü (INGV), Etna'nın cumartesi gece yarısına doğru güneydoğu kraterinde başlayan patlamaların yaklaşık bir saat sonra batı tarafında da görüldüğünü açıkladı.

Kurumdan yapılan açıklamada, Etna'nın püskürttüğü lavların 800 ila 1000 metre yüksekliğe ulaştığı duyuruldu.

Lavların, dağın güneydoğu eteklerinde 3,5-4 kilometre alana yayıldığı, batı eteklerinde ise yayılmanın birkaç yüz metrede kaldığı belirtildi.

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INGV, Etna'da yaşanan son patlamayı orta derece olarak nitelendirdi.

Etna Yanardağı'nda volkanik faaliyetler, Ocak ayından sonra 16 Şubat günü yeniden başlamıştı. Etna'daki patlamalar neticesinde oluşan yoğun duman ve kül bulutları, hava trafiğinin de aksamasına yol açtı. Katanya'nın Fontanarossa havaalanında acil durum ilan edilerek tüm uçuşlar durdurulmuştu.