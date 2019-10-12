Fahrettin Altun Arap Birliği'nin skandal bildirisine tepki gösterdi: Türkiye’nin Filistin halkının haklarını savunmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz

Arap Birliği'nin skandal bildirisine ilk tepki İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Bildiriye dair Twitter hesabından açıklama yapan Altun'un İngilizce olarak yaptığı paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

En sert biçimde kınıyorum

"Bugün yayımladığı bildiride ülkemizin Suriye’nin kuzeydoğusunda gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonunu ‘işgal’ olarak tanımlayan Arap Birliği’ni en sert biçimde kınıyorum.

Arap Birliği'nin Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz

Türkiye’nin Filistin halkının haklarını savunmasından, Kudüs’ün işgalcilere peşkeş çekilmesine itiraz etmesinden, darbelere, cinayetlere ya da Yemen’de masum insanların bombalanması gibi olaylara karşı durmasından rahatsız olanların Arap dünyasını temsil etmediğini çok iyi biliyoruz.

Terörle mücadelemizden rahatsız olmaları bizim için ancak gurur vesilesi olabilir

Nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşan bir bölgenin PKK terör örgütü tarafından işgal edilmesinden, masum Arap sivillerin yurtlarından sürülmesinden, Arap köylerinin yerle bir edilmesinden hiçbir rahatsızlık duymayanların, terörle mücadelemizden duyduğu rahatsızlık bizim için ancak bir gurur vesilesi olabilir.”

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