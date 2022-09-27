Dünya Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksayı bastı
ORTADOĞU

Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksa'yı bastı

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya bu sabah da baskın düzenlerken, İsrail polisi 40 yaş altı Filistinlilerin mescide girişine izin vermedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fanatik Yahudiler bu sabah da Mescid-i Aksayı bastı
Yahudiler dün de Mescid-i Aksa'ya baskın yapmıştı

Fanatik Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya bu sabah da baskın düzenlerken, İsrail polisi 40 yaş altı Filistinlilerin mescide girişine izin vermedi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail polisi eşliğinde fanatik Yahudi yerleşimciler Meğaribe Kapısı'ndan girerek Mescid'i Aksa'ya baskın düzenledi.

Yahudi yerleşimciler ve İsrail polisinin baskınını Aksa'da bulunan Filistinliler tekbirlerle protesto etti.

Mescid-i Aksa'da bir Filistinliyi gözaltına alan İsrail polisi, Harem'i Şerif'e girişlerde 40 yaş altı Filistinlilere kısıtlama getirdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Polisi Genel Komiseri Kobi Şabtai’nin çok sayıda İsrail polisiyle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınlarına tepki: Kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz
GÜNDEM
Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa baskınlarına tepki: Kınıyor ve kabul edilemez buluyoruz

Dün de olay çıkardılar

Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan "Roş Aşana Bayramı" nedeniyle dün sabah da Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin darbettiği 2 Filistinlinin yaralandığını, görgü tanıkları da 6 kişinin gözaltına alındığını aktarmıştı.

Yahudi yerleşimciler İbrani yılbaşında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
OYNAT 01:06
Yahudi yerleşimciler İbrani yılbaşında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi
Fanatik Yahudi yerleşimciler, İbrani takvimine göre yılın ilk günü olan 'Roş Aşana Bayramı' nedeniyle sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlerken, İsrail polisi baskını protesto eden Filistinlilere müdahale etti. İsrail polisi, Yahudilerin kutladığı 'Roş Aşana Bayramı' nedeniyle işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki varlığını arttırdı. Genç yaştaki Filistinlilerin Mescid-i Aksa'da sabah namazını kılması engellendi. Sabah namazından kısa bir süre sonra Mescid-i Aksa'nın avlusuna giren İsrail polisi, Mescid-i Aksa içindeki Kıble Mescidi'ni kuşatarak, kapılarını kapattı. Zor kullanarak bazı Filistinlileri Mescid-i Aksa avlusundan çıkaran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'nın kapılarına barikat kurdu. Daha sonra Fanatik Yahudi yerleşimciler, Mescid-i Aksa'nın Mağaribe Kapısı'ndan İsrail polisinin denetiminde gruplar halinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Bu esnada Kıble Mescidi içindeki Filistinliler, tekbir getirerek ve slogan atarak Yahudi yerleşimcilerin baskınını protesto etti.
Hastane önündekorku dolu anlar

Hastane önünde
korku dolu anlar

​Silahlı saldırıda bir kişi öldü iki kişi yaralandı.
Gazianteptekan donduran vahşet

Gaziantep'te
kan donduran vahşet

​Üç yaşındaki çocuğu öldürüp dondurucuda sakladılar.
ABDli sözcüden pişkin açıklama

​Yunanistan'a asker yığınağı yapmak tartışılamazmış

​Mersin'deki saldırı sonrası etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanı Soylu: Saldırıyı PKK'lı teröristler gerçekleştirdi.

Tabanca ve uzun namlulu silahlarla saldırdılar.

Teröristlerin bıraktığı çanta içinde bulundu.

Şafak vakti eş zamanlı harekete geçildi: 16 gözaltı

​Rantiye değil vatandaş kazandı.

​Kalplere dokunan hicret hikayesini çocuklar çok sevdi.

​Fatih'te 10 cami 17 yıldır yeniden inşa edilmeyi bekliyor.

​AB'nin kurucu ülkesinde aşırı sağ ilk kez iktidarda.

​Türkiye büyüyecek dünya yerinde sayacak

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.