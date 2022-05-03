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Dünya Fanatik Yahudilerden yeni provokasyon Mescid-i Aksaya baskın çağrısı
ORTADOĞU

Fanatik Yahudilerden yeni provokasyon: Mescid-i Aksa'ya baskın çağrısı

İsrail'de kendisini 'Tapınak Örgütleri' olarak nitelendiren fanatik Yahudiler, 'İsrail Bağımsızlık Günü' dolayısıyla 5 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi çağrısında bulundu. İki farklı aşamada gerçekleştirileceği vurgulanan provokasyon girişimine ilişkin İsrail hükümeti henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Haber Merkezi AA
Fanatik Yahudilerden yeni provokasyon: Mescid-i Aksaya baskın çağrısı
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"Tapınak Örgütleri" adlı fanatik gruptan yapılan yazılı açıklamada, Mescid-i Aksa'ya işaret edilerek "5 Mayıs Bağımsızlık Günü'nde Tapınak Dağı'nda kutlama yapılması" istendi.

Açıklamada, sabah ve akşam olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek "kutlamalarda", "İsrail bayrağı açılarak milli marşın seslendirileceği" ifade edildi.

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FKÖ'den tepki

Bunun üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak söz konusu çağrıya tepki gösterdi.

Şeyh, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı çekilerek milli marş söylenmesi halinde bunun Filistinlileri, Arapları ve Müslümanları apaçık tahrik etme anlamına geldiğini kaydetti.

FKÖ Yürütme Komitesi Üyesi Şeyh ayrıca Yahudi yerleşimcilerin bu tehditlerini "Harem-i Şerif'i bölmek için fanatik, ırkçı eylemlerin sürdürülmesi ve bölgede din temelli bir çatışma çıkarılma çabası" olarak değerlendirdi.

İsrail ordusundan ise fanatik Yahudi grubun bu çağrısına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Mescid-i Aksa, ramazanın başından itibaren İsrail polisinin baskın ve müdahaleleriyle gündeme gelmiş, çıkan olaylarda onlarca kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

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