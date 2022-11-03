Fanatikler koalisyonu kazandı: 'Araplara ölüm' sloganları atıldı

İsrail’de 4 yıl içinde beşinci seçim yapılırken, sandıktan aşırı sağcı ve ırkçı Siyonist partiler güçlenerek çıktı. İsrail’de en uzun süre başbakanlık görevinde bulunan Binyamin Netanyahu’nun partisi, 32 milletvekiliyle seçimden birinci çıkarken, Filistinlilere yönelik soykırım tehdidine varan söylemlerde bulunan ve Dini Siyonizm Partisi ile blok oluşturan Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) Partisi lideri Itamar Ben-Gvir’in seçim kutlamalarında “Araplara Ölüm” sloganları atıldı.

Ben-Gvir

İsrail’de, hükümet kurabilmek için 120 sandalyeli parlamentoda salt çoğunluk olan 61 sandalyeyi elde etmek gerekiyor. Resmi olmayan sonuçlara göre 16 ay aradan sonra Netanyahu’nun 62 sandalye elde edeceği değerlendiriliyor. Kesin olmayan sonuçlara göre Likud, 32 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamlarken, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 14, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 11, Birleşik Tevrat Partisi ise 5 milletvekili kazandı. Hükümeti kurabilmek için Siyonist ve ultra ortodoks partilerin oyuna ihtiyacı olan Netanyahu’nun bu partilerden gelecek taleplere karşı direnme gücünün olmadığı kaydediliyor.

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ARAPLARA ÖLÜM SLOGANLARI ATILDI

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle bilinen aşırı sağcı Otzma Yahudit (Yahudi Gücü) Partisi ve ırkçı Dini Siyonizm Partisi’nin oluşturduğu ittifakın kutlamaları adeta Filistinlilere nefret ve tehdit eylemine döndü. Parti liderleri Itamar Ben-Gvir ve Bezazel Smotrich konuşmalarında Filistinlileri hedef aldı. Parti merkezinde destekçilerine yaptığı konuşmada, “Halk Yahudi kimliğine oy verdi” diyen Ben-Gvir, “Kız ve erkek çocuklarımızın sokakta güvenle yürüyebilmelerinin zamanı geldi, İsrail askerlerinin ve polislerinin desteklenmesinin zamanı geldi. Ülkemize sahip çıkmanın zamanı geldi.” açıklamasını yaptı. Irkçı söylemleriyle tanınan Ben-Gvir’in konuşması sırasında partililer, “Araplara ölüm” sloganı attı.

Itamar Ben-Gvir, Şeyh Cerrah’ta Filistinlilere silah çekmişti.

YASA DIŞI YERLEŞİMLERİ GENİŞLETME SÖZÜ

Bezalel Smotrich de destekçilerine yaptığı konuşmada, “partisinin tarih yazdığını” ifade etti. “Tanrı’nın yardımıyla Siyonist sağcı bir hükümet kurmak için kesin sonuçları bekliyoruz.” diyen Smotrich, devletin Yahudi kimliğini koruyacaklarını ve güvenliği yeniden sağlayacaklarını dile getirdi. Smotrich ayrıca, destekçilerine Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini iyileştirmek ve genişletmek için çalışma vaadinde bulundu. Şas Partisi lideri Aryeh Deri de partisinin seçimlerde 10 milletvekili kazanmasına ilişkin “Bu büyük bir zafer” yorumunu yaptı. Şas lideri, “Yakında Binyamin Netanyahu’yu İsrail Başbakanı olarak ilan etmeyi ümit ettiklerini” söyleyerek “70 binden fazla oy kazandık. İsrail devletinde vatandaşların çoğunluğu Yahudi devleti istiyor ve bundan dolayı laik hükümete karşı oy verdi” ifadelerini kullandı.

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KATLİAMCININ POSTERİNİ EVİNE ASTI

Olası Netanyahu hükümetinde güçlü bir konumda olması beklenen Itamar Ben-Gvir’in yakın zamana kadar, 1994 yılında el-Halil kentinde İbrahim Camii’nde 29 Filistinlinin şehadetiyle sonuçlanan katliamı gerçekleştiren İsrailli Siyonist terörist Baruch Goldstein’ın posterini asılı tuttuğu biliniyor. Ben-Gvir, Filistinlileri öldüren İsrail askerlerine dokunulmazlık sağlanması fikrinin de önde gelen destekçilerinden. Gvir aynı zamanda, Mescid-i Aksa’yı hedef alan baskınların ve Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinli ailelere yönelik şiddet eylemlerinin liderliğini de yaptı.

Bezalel Smotrich

ORDU VE POLİSİN KONTROLÜNÜ İSTİYOR

Netanyahu’nun ırkçı siyasetinin neticesi olarak güçlenen Siyonist blok, hükümette ordu ve polis gücünü kontrol eden bakanlıkların kendilerine verilmesini talep ediyor. Ben-Gvir ve Smotrich, yasa dışı yerleşim bölgelerinin ilhakını ve işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı bölgelerinde Filistin otonomisinin sona erdirilmesini de destekliyor.

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Yerleşimci teröristler belirleyici oldu

İsrail’de seçimlerin Netanyahu lehine bitmesinde, genişlemesini desteklediği, Filistin’in işgal altındaki topraklarında kurulan yasa dışı yerleşimlerin etkili olduğu belirtiliyor. Yerleşimcilerin, mevcut hükümete tepki olarak geçmiş seçimlere oranla daha fazla sandığa gittiği belirtilirken ultra-Ortodoks seçmenin de yine Netanyahu bloğundaki partilere destek verdiği kaydedildi.