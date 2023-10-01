Fas ile Fransa arasında gerginlik devam ediyor: Bakan Fransızca konuşmayı reddetti

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Mezzur, sağlık ve tarım bakanlıkları tarafından 27-29 Eylül'de Marakeş'te düzenlenen 2. Afrika Sağlık Risklerini Azaltma Toplantısı'na katıldı.





Mezzur, kendisinden Fransızca konuşmasını isteyen gazeteciye, "İspanyolca, İngilizce ve Arapça konuşmayı tercih ediyorum." diyerek cevap verdi.

Bakanın gazeteciye verdiği bu yanıt, Fas ile Fransa arasında bir süredir yaşanan gerginliği ortaya koyan son olay oldu.





Bunun öncesinde (24 Eylül) Fransa'ya vize uygulanması talebiyle sosyal medya üzerinden kampanya başlatılmıştı.





X sosyal medya platformundan "Fransızlara vize uygulayın" etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında Fransa'nın ülkelerine yönelik tutumuna tepki gösterilmişti.





Fas depremi, Paris ile Rabat arasındaki gerginliği arttırdı.





Fransa, Fas'ta 8 Eylül Cuma gecesi meydana gelen ve binlerce kişinin yaşamına mal olan depremin ardından arama kurtarma ekibi gönderme teklifinde bulunmuş ancak Rabat yönetimi, Katar, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve İspanya'dan gelenler dışındaki yardım tekliflerini reddetmişti.





Fas'ın Paris'in yardım teklifine karşı tutumu Fransa'da tartışmalara neden olmuş ve bu durum Macron'un hükümeti göz ardı edip Fas halkına hitaben bir açıklama yapmasını beraberinde getirmişti.





X sosyal medya platformundan 12 Eylül'de yayımladığı videoyla Fas halkına seslenen Macron, depremin Fas ile beraber Fransa'yı da sarstığını belirterek, halkın yanında olduklarını ve insani yardım sağlamak için ellerinde her türlü imkanın bulunduğunu ifade etmişti.





Faslılar, "Macron'un açıklama sırasındaki üslubunun, eski sömürgelerine hala tepeden baktığını ve her zaman onun varlığına ihtiyaç duydukları yönündeki düşüncesini yansıttığı" yorumlarında bulunmuştu.





Yardımlar konusundaki yetkinin Fas Kralı 6. Muhammed ve hükümette olduğu bilinmesine rağmen Macron'un bu adımı, Fas'ta "sömürge dönemine özlem duyduğu" yorumlarına neden olmuştu.



















