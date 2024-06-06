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Fas ve Filistin arasında iki mutabakat zaptı imzalandı

Fas ve Filistin arasında ticari ve teknik işbirliği kapsamında iki mutabakat zaptı imzalandı.

07:54 - 6/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 07:54 - 6/06/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Fas ve Filistin, iki ülke arasındaki endüstriyel, ticari ve teknik işbirliğini ve alışverişi geliştirmek amacıyla iki mutabakat zaptı imzaladı.


Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın X platformunda yaptığı açıklamaya göre, Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeyi ziyaret eden Filistinli mevkidaşı Arafat Ebu Senine ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.


Açıklamada, görüşme sırasında Filistin ile Fas arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi çerçevesinde iki mutabakat zaptının imzalandığı kaydedildi.


İmzalanan mutabakatlardan birinin, uygunluk sertifikalarının işbirliği ve karşılıklı tanınması, kalite sertifikası ve helal sertifikası ile ilgili olduğu belirtilen açıklamada, diğerinin ise iki ülke arasında sınai, ticari ve teknik işbirliğinin ve alışverişin artırılması ve aralarındaki ticaretin kolaylaştırılmasıyla ilgili olduğu ifade edildi.


Açıklamada, ikinci mutabakatın aynı zamanda Fas Kralı 6. Muhammed'in direktifleri doğrultusunda Filistin'de istikrar ve kalkınmayı desteklemeyi ve bölgesel ve uluslararası işbirliğini geliştirmeyi amaçladığına işaret edildi.




#Fas
#Filistin
#mutabakat zaptı
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