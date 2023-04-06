Faslılar İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını protesto etti

Fes, Meknes, Ucda ve Taroudant gibi kentlerde gösterilere katılan Faslılar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını kınayan ve Filistinlileri destekleyen afişler açtı.

Ayrıca Filistin bayrakları ve Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını taşıyan protestocular Filistin davasını destekleyen sloganlar attı.

İnsan hakları aktivistlerinin sosyal medya platformlarında paylaştığı video ve fotoğraflara göre, gösteriler teravih namazından ardından gerçekleştirildi.

Bakanlığın açıklamasında, Kudüs'teki ve tüm kutsal mekanlardaki hukuki, dini ve tarihi konuma saygı duyulması gerektiği belirtilirken, bölgede barışın sağlanması için ihlallerden kaçınılmasının zaruri olduğu kaydedilmişti.