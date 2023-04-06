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Dünya

Faslılar İsrail'in Mescid-i Aksa baskınını protesto etti

İsrail polisi sahur vakti Aksa'ya düzenlediği baskın sırasında Kıble Mescidi'nde ibadet edenlere göz yaşartıcı gaz, kauçuk kaplı mermi ve cop kullanarak müdahale etmiş, kutsal mabedi adeta savaş alanına çevirmişti. Fas'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde de İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi.

15:10 . 6/04/2023 Perşembe
AA
İsrail'in Mescid-i Aksa baskını

İsrail'in Mescid-i Aksa baskını

Fas'ın birçok kentinde düzenlenen gösterilerde İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskını protesto edildi.


Fes, Meknes, Ucda ve Taroudant gibi kentlerde gösterilere katılan Faslılar, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırısını kınayan ve Filistinlileri destekleyen afişler açtı.

Ayrıca Filistin bayrakları ve Mescid-i Aksa'nın fotoğraflarını taşıyan protestocular Filistin davasını destekleyen sloganlar attı.


İnsan hakları aktivistlerinin sosyal medya platformlarında paylaştığı video ve fotoğraflara göre, gösteriler teravih namazından ardından gerçekleştirildi.


Fas Dışişleri Bakanlığı da İsrail güçlerinin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya baskın yaparak ibadet edenlere saldırmasını kınamıştı.


Bakanlığın açıklamasında, Kudüs'teki ve tüm kutsal mekanlardaki hukuki, dini ve tarihi konuma saygı duyulması gerektiği belirtilirken, bölgede barışın sağlanması için ihlallerden kaçınılmasının zaruri olduğu kaydedilmişti.





#Filistin
#Kudüs
#protesto
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