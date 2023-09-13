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Fas'ta depremin beşinci gününde umutlar tükeniyor: İspanyol ekipten dikkat çeken Türkiye yorumu

Fas'ta meydana yıkıcı depremin beşinci gününde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fas İçişleri Bakanlığı son olarak, depremde 2 bin 901 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 530 kişinin yaralandığını bildirdi. 6 Şubat depremleri yaşandığında Türkiye’ye yardıma gelen İspanyol ekipten itfaiyeci Juan Lopez “Burada, evler taşlardan yapılıyor. Türkiye’de çelikten yapılıyorlardı ve çok daha kuvvetlilerdi. Burada kimseyi bulamayacağız” ifadelerini kullandı. Evleri ağır hasar gören ya da yıkılan aileler için, depremin merkez üssü olan El-Huz'a yakın bölgede çadır kentler kuruldu. Fas Sivil Savunma Kurumu, deprem bölgesinde kurduğu çadır kentlerde depremzedelere barınma, giysi ve gıda desteği sağlıyor. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Fas’ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından 100 milyon İsviçre frangı (104 milyon euro) maddi destek için yardım çağrısında bulundu.

Seren Som
12:35 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Depremin ardından hasar alan bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Depremin ardından hasar alan bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Fas'ta 8 Eylül gecesi saat 23.10'da merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkiledi.

İki bin 901 can kaybı: Beş bin 530 yaralı

Fas İçişleri Bakanlığı son olarak, depremde 2 bin 901 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 530 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ekipler depremden etkilenen bölgelerde enkaz altındakilere ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yüksek dağlarda kurulu köyler arasındaki mesafe ve yolların engebeli olması ekiplerin çalışmalarını zorlaştıran unsurlar arasında yer alıyor.

Depremden etkilenen yerlerde bölge sakinlerinin de arama kurtarma çalışmalarına katıldığı görülüyor.

Yurt dışında yaşayan bazı Faslıların araçlarına yardım malzemeleri koyarak ülkelerine geldiği görüntüler ise bölgede dayanışma ruhunu canlandırıyor.

Fas'ın diğer şehirlerinden de yardım malzemesi taşıyan çok sayıda araç, destek için deprem bölgelerine geliyor.


Umutlar tükeniyor: İspanyol itfaiyeciden Türkiye yorumu

6 Şubat depremleri yaşandığında Türkiye’ye yardıma gelen İspanyol ekipten itfaiyeci Juan Lopez ikinci deprem görevi için Fas’a gitti. BBC’nin haberine göre, Juan Lopes,
“Burada bizim yapabileceğimiz bir şey yok”
dedi.
“Burada, evler taşlardan yapılıyor. Türkiye’de çelikten yapılmıştı ve çok daha kuvvetlilerdi. Burada kimseyi bulamayacağız”
diyen Lopes’i çalışma arkadaşları yavaşça başlarını sallayarak onayladı.
Ait Hmid köyünde depremde kurtulan Ömer Ait Mahti,
“Yardıma çok ihtiyacımız var. Kimden gelirse gelsin, yardıma ihtiyacımız var”
ifadelerini kullandı.
  • Öte yandan sadece İngiltere, Katar, İspanya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden kurtarma ekiplerinin yardıma gelmesine izin veren Fas yönetimi tepki çekiyor.

Depremzedeler için insani yardım toplanıyor

Bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da insani yardım toplanıyor.

Evleri ağır hasar gören ya da yıkılan aileler için, depremin merkez üssü olan El-Huz'a yakın bölgede çadır kentler kuruldu.

Fas Sivil Savunma Kurumu, deprem bölgesinde kurduğu çadır kentlerde depremzedelere barınma, giysi ve gıda desteği sağlıyor.

Fas için maddi yardım çağrısı

IFRC’den çağrıyla ilgili yapılan açıklamada, “Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Fas Kızılayı'nın yardım çabalarını daha da arttırmak için 100 milyon İsviçre Frangı acil yardım çağrısı başlattı. Fas'ı vuran depremin üzerinden üç günden fazla bir süre geçmesine rağmen yardımlar daha ücra noktalara ulaşıyor, ancak koşullar zorlu. Cuma gecesi meydana gelen felaketten bu yana Fas Kızılayı ekipleri Faslı yetkililerle birlikte çalışıyor. Arama ve kurtarma operasyonlarını destekliyor, ilk yardım ve psikolojik destek sağlıyor. Yaralıların hastanelere taşınmasına ve insanların hasarlı binalardan tahliye edilmesine yardımcı oluyorlar, yiyecek ve su sağlıyorlar” denildi.

'Sahadaki ihtiyaçlar çok büyük'

IFRC Genel Sekreteri Jagan Chapagain, yapılan çağrıyla ilgili şunları söyledi:
“Sahadaki ihtiyaçlar büyük ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha da artacaktır. Ortaklarımızdan ve bağışçılarımızdan Fas halkıyla dayanışma göstermeye devam etmelerini ve depremden etkilenen topluluklara yönelik toplu desteğimizi arttırmaya yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu acil durum müdahalesi bir koşu değil, bir maratondur: depremden etkilenen insanların haftalar ve aylar boyunca desteğe ihtiyacı olacaktır. Onları sadece şimdi değil, gelecekte de desteklememiz gerekecek. Böylesine büyük ölçekli bir depremin uzun süreli ve sürdürülebilir desteğe ihtiyacı vardır."


Milli maçta tüyleri diken diken eden anlar: Tüm stat Fatiha okudu

Fransa'da oynanan Fas-Burkina Faso hazırlık maçı öncesinde, Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okundu.

Lens'in maçlarını oynadığı Bollaert-Delelis Stadı'nda mücadeleyi izlemeye gelen binlerce futbolsever, depremde hayatını kaybedenleri anmak için Fatiha Suresini okurken, görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

UEFA'nın kararı doğrultusunda dün Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde oynanan tüm maçlarda Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için maç öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

Fas, Azzedine Ounahi'nin 36. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.





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