Fas'ta depremin beşinci gününde umutlar tükeniyor: İspanyol ekipten dikkat çeken Türkiye yorumu

“Sahadaki ihtiyaçlar büyük ve önümüzdeki günlerde ve haftalarda daha da artacaktır. Ortaklarımızdan ve bağışçılarımızdan Fas halkıyla dayanışma göstermeye devam etmelerini ve depremden etkilenen topluluklara yönelik toplu desteğimizi arttırmaya yardımcı olmalarını istiyoruz. Bu acil durum müdahalesi bir koşu değil, bir maratondur: depremden etkilenen insanların haftalar ve aylar boyunca desteğe ihtiyacı olacaktır. Onları sadece şimdi değil, gelecekte de desteklememiz gerekecek. Böylesine büyük ölçekli bir depremin uzun süreli ve sürdürülebilir desteğe ihtiyacı vardır."