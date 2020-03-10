Fas'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.
- Uzman ekip tarafından gözetim altında tutulan hastanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.
Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, cumartesi günü Marakeş'e gelen Fransız bir turistte Kovid-19 görüldüğünü ve ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiğini bildirmişti.
Açıklamada, Fransız turistin karantina altına alındığı ve sağlık durumunun endişe verici olmadığı kaydedilmişti.