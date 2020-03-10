Dünya Fasta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
AFRİKA

Fas'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti

Fas'ta Kasablanka kentinde solumun sorunu, kalp ve damar rahatsızlıkları gibi kronik hastalıkları olan 89 yaşındaki Faslı bir kadının yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Afrika bölgesine ait Fas'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Afrika bölgesine ait Fas'ta koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu.

  • Uzman ekip tarafından gözetim altında tutulan hastanın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı, gün içinde yaptığı açıklamada, cumartesi günü Marakeş'e gelen Fransız bir turistte Kovid-19 görüldüğünü ve ülkedeki vaka sayısının 3'e yükseldiğini bildirmişti.

Açıklamada, Fransız turistin karantina altına alındığı ve sağlık durumunun endişe verici olmadığı kaydedilmişti.

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