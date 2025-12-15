Yeni Şafak
Fas’ta sel felaketi: 21 kişi hayatını kaybetti

Çok sayıda yerleşim yerinin ulaşımı kesildi.
Fas’ın Atlas Okyanusu kıyısında yer alan Asfi kentinde etkili olan sel ve şiddetli fırtına nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 21’e yükseldiği bildirildi.

Olumsuz hava koşullarının ülkenin farklı bölgelerinde ciddi hasara, can kayıplarına ve ulaşımda aksamalara yol açtığı belirtildi.

Kıyı kesimlerinde bazı bölgeler sel suları altında kalırken, iç ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle çok sayıda yerleşim yerinin ulaşımının geçici olarak kesildiği kaydedildi.

Fas resmi haber ajansı MAP’ın aktardığına göre, yerel makamlar, dün akşam saatlerinde bölgeyi etkisi altına alan olağanüstü hava koşulları ve ardından meydana gelen büyük sel felaketine ilişkin güncel değerlendirmede bulundu.

Açıklamada, şu ana kadar can kaybının 21 olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

Yetkililer, kayıpların bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, etkilenen bölgelerde güvenliğin sağlanması için gerekli önlemlerin alındığını ve afetten zarar gören vatandaşlara destek ve yardım ulaştırılması amacıyla yoğun bir seferberliğin devam ettiğini ifade etti.

Fas’ta yapılan ilk açıklamalarda, kıyı bölgelerinde sel ve su baskınları, iç ve yüksek kesimlerde ise yoğun kar yağışı yaşandığı, sel ve soğuk hava koşulları nedeniyle toplam 16 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.



