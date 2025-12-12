Yeni Şafak
Gazze’de deniz kıyısındaki çadır kamplarını sel vurdu

08:2312/12/2025, Cuma
AA
İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin sahil kesiminde kurduğu çadır kamplarında yaşayan binlerce kişi, olumsuz hava koşullarıyla da mücadele ediyor. Temel yaşam koşullarından yoksun durumda olan siviller, giderek ağırlaşan insani krize çözüm bulunamamasından endişe duyuyor.

