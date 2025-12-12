Gazze’de deniz kıyısındaki çadır kamplarını sel vurdu

İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinlilerin Gazze Şeridi’nin sahil kesiminde kurduğu çadır kamplarında yaşayan binlerce kişi, olumsuz hava koşullarıyla da mücadele ediyor. Temel yaşam koşullarından yoksun durumda olan siviller, giderek ağırlaşan insani krize çözüm bulunamamasından endişe duyuyor.

