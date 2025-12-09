Irak’ın kuzeyini sel vurdu: Ölü ve yaralılar var

Irak’ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden oldu. Süleymaniye’de birçok ev ve araç zarar gördü. IKBY Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Süleymaniye’nin Çemçemal ilçesinde meydana gelen selde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı belirtildi. Açıklamada, sel felaketinin bölgede ciddi maddi hasara yol açtığı ifade edildi. Hayatını kaybedenlerden birinin üzerine duvar devrilmesi, diğerini ise boğulma sonucu öldüğü kaydedildi.