Irak 2 örgütü terör listesine aldı

Husiler ve Hizbullah (Arşiv)
Irak hükümeti, Yemen’deki Husiler ile Lübnan Hizbullahı'nı terör listesine aldı.
Irak hükümeti, silahlı gruplara yönelik karar aldı. Irak’ın resmi gazetesi El Vakayi El Irakiye’de yayımlanan habere göre, Yemen’deki Husiler ve Lübnan Hizbullahı, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne bağlı Teröristlerin Malvarlığını Dondurma Komitesi’nin kararları doğrultusunda terör listesine dahil edildi.
Kararın terör ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında alındığı belirtildi.
#hizbullah
#Irak
#husiler