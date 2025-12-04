Yeni Şafak
Irak 2 örgütü terör listesine aldı

12:464/12/2025, Perşembe
IHA
Husiler ve Hizbullah (Arşiv)
Husiler ve Hizbullah (Arşiv)

Irak hükümeti, Yemen’deki Husiler ile Lübnan Hizbullahı'nı terör listesine aldı.

Irak hükümeti, silahlı gruplara yönelik karar aldı. Irak’ın resmi gazetesi El Vakayi El Irakiye’de yayımlanan habere göre, Yemen’deki Husiler ve Lübnan Hizbullahı, Bakanlar Kurulu Genel Sekreterliği’ne bağlı Teröristlerin Malvarlığını Dondurma Komitesi’nin kararları doğrultusunda terör listesine dahil edildi.


Kararın terör ve terörün finansmanıyla mücadele kapsamında alındığı belirtildi.




#hizbullah
#Irak
#husiler
