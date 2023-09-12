Fas’taki deprem felaketinde can kaybı yükseliyor

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkiledi.

Enkaz altında arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, Fas İçişleri Bakanlığı bilançoya dair bir açıklama yaptı.

Ölü sayısı 2 bin 862'ye yükseldi

İşte Fas depreminde son durum:

Edinilen bilgiye göre, El-Huz bölgesinde meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 862, yaralıların sayısının ise 2 bin 562'ye yükseldi.

100 binden fazla çocuk etkilenmiş olabilir

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Fas'taki depremde yaralanan ya da hayatını kaybeden çocukların net sayısının henüz bilinmediği belirtildi.

Açıklamada, 2022'deki tahminlere göre ülkedeki çocukların, nüfusun üçte birini oluşturduğuna işaret edilerek meydana gelen depremden 100 binden fazla çocuğun etkilendiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM), depremden 300 binden fazla kişinin etkilendiğini tahmin ediyor.

Cezayir’den depremle sarsılan Fas’a acil yardım

Cezayir, 7 büyüklüğündeki depremin etkileriyle başa çıkabilmek için Fas'a acil yardım teklifinde bulundu. Cezayir Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Cezayir, Rabat'ın kabul etmesi halinde Fas Krallığı'na acil lojistik ve maddi yardım planı teklif ediyor." belirtildi. Başkent Cezayir'in güneybatısındaki Boufarik Hava Üssü'nde bulunan yardımlar, Fas makamlarından onay gelmesi için bekletiliyor.

Batı Sahra sorunu nedeniyle uzun yıllardır Fas ile Cezayir arasında gerginlik hakim.

Türkiye’den destek gecikmedi

AFAD koordinesinde birçok sivil toplum kuruluşu bölgeye acil yardım ekipleri gönderip yaraların sarılmasına destek oluyor. İHH , depremin yaşanmasıyla birlikte, Marakeş’te 160 aileye gıda paketi, elbise ve battaniye dağıtımında bulunuldu. Sadakataşı Derneği ise, 500 aileye battaniye ve gıda gönderdi. Yardım kuruluşları, saha ekiplerinin tespitine göre yardımların genişleyeceğini ve özellikle ulaşmada güçlük çekilen kırsal bölgelere de ulaşacağını belirtti.

Bazı köyler yok oldu

Fas basınına göre, Adalet Bakanı Vehbi, telefonla bağlandığı yerel bir televizyon kanalında, yıkıcı depremin merkez üssü çevresinde bulunan bazı köylerin tamamen yok olduğunu ifade etti.

Vehbi, ülkenin güneybatısındaki Tarudant kentinde bazıları tarihi olan çok sayıda eski mahallenin ciddi şekilde hasar gördüğüne dikkati çekerek, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde evlerine dönemeyen bölge sakinlerini barındırmak için çalıştığını kaydetti. Önceliklerinin temel hizmetleri sağlamaya çalışmak olduğunu vurgulayan Vehbi, deprem nedeniyle kapanan Tarudant kenti çevresindeki yerleşim yerlerine uzanan yolları açma çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.



































