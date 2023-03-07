|
Reklam
Reklam
Dünya

Fed faiz artırımı işaret etti: Nihai seviye tahmin edilenden daha yüksek olabilir

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini, bunun da faiz oranlarının nihai seviyesinin tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösterdiğini belirtti. Powell, "Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
18:25 . 7/03/2023 Salı
AA
Fed Başkanı Jerome Powell.

Fed Başkanı Jerome Powell.

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranlarının tahmin edilenden daha yükseğe çıkarılabileceğinin sinyalini verdi. Fed Başkanı Jerome Powell, ABD Kongresi'nde iki gün sürecek yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumu başladı.

Sunumun ilk gününde ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde konuşan Powell, enflasyonun son aylarda ılımlı bir seyir izlemesine rağmen yüzde 2'ye düşürme sürecinin daha uzun bir yolu olduğunu ve bu yolun engebeli olabileceğini söyledi.

Powell, "
Son ekonomik veriler beklenenden daha güçlü geldi, bu da faiz oranlarının nihai seviyesinin önceden tahmin edilenden daha yüksek olabileceğini gösteriyor
." dedi.
Fiyat istikrarını yeniden sağlamanın muhtemelen bir süre daha kısıtlayıcı bir para politikası duruşunu sürdürmelerini gerektireceğini belirten Powell, "
Verilerin toplamı daha hızlı sıkılaşmanın gerekli olduğunu gösterirse, faiz artışlarının hızını artırmaya hazırız
." diye konuştu.
Powell, geçen yıl boyunca para politikası duruşunu sıkılaştırmak için güçlü adımlar attıklarını anımsatarak, çok mesafe kat ettiklerini ve şimdiye kadar sıkılaşmanın tüm etkilerinin henüz hissedilmediğini kaydetti. Fed Başkanı Powell, "
Buna rağmen daha yapacak çok işimiz var
." dedi.

Ocak ayına ait istihdam, tüketici harcamaları, imalat üretimi ve enflasyon verilerinin bir ay önceki verilerde görülen yumuşama eğilimlerini kısmen tersine çevirdiğine işaret eden Powell, önceki çeyrekte yapılan revizyonların yanı sıra tersine dönüşün kapsamının enflasyonist baskıların beklenenden daha yüksek olduğunu gösterdiğini ifade etti.

Powell, çekirdek tüketici harcamalarının yarısından fazlasını oluşturan konut hariç temel hizmetler kategorisinde şimdiye kadar enflasyonun düştüğüne dair çok az işaret olduğunu belirterek, fiyat istikrarını yeniden sağlamak için bu sektörde daha düşük enflasyon görülmesi gerektiğini ve büyük olasılıkla iş gücü piyasası koşullarında bir miktar yumuşama olacağını aktardı.

Politika eylemlerinin talep üzerindeki etkilerinin ekonominin faize en duyarlı sektörlerinde görüldüğüne dikkati çeken Powell, ancak parasal kısıtlamanın özellikle enflasyon üzerindeki etkilerinin tam olarak hissedilmesinin zaman alacağını kaydetti.

Powell, "
Gelen verilerin bütünü ile ekonomik faaliyet ve enflasyon görünümüne yansımalarını dikkate alarak kararlarımızı toplantıdan toplantıya almaya devam edeceğiz.
" diye konuştu.


#Fed
#Amerika
#Ekonomi
2 saat önce
default-profile-img
Fed faiz artırımı işaret etti: Nihai seviye tahmin edilenden daha yüksek olabilir
Sayıştay Daire Başkanlığına Nejla Eroğlu seçildi
Yüksek derecede bulaşıcı: Fransa'da kuş gribi paniği
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan iki PKK'lı terörist güvenlik güçlerine teslim oldu
Akşener'in asık suratı akıllara Koray Aydın'ın sözlerini getirdi: İrade bizde olsaydı Millet İttifakı'nı kurmazdık
Sirkeci'de tramvay yine aynı yerde raydan çıktı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.