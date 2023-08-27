Fethi halen hazmedemediler: ABD merkezli FOX Türkiye haritasında İstanbul'u göstermedi

İstanbul
Asılsız ve uydurma haberlerle Türkiye'yi hedef alan ABD merkezli yayın kuruluşu FOX, yeni bir skandala imza attı. FOX News'in haber sitesi, ürettiği içeriklerde kullandığı Orta Doğu haritasına Türkiye'yi de dahil etti. Söz konusu haritadaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Kanalın kullandığı Türkiye haritasında İstanbul'un yer almadığı görüldü. Öte yandan FOX'un, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çeken Disney Plus'ı da bünyesinde barındırdığı biliniyor.
Seçim sürecinde yaptığı yalan haberlerle kirli algı operasyonlarına ön ayak olan, "asrın felaketi" olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde asılsız haberlerle toplumun sinir uçlarına dokunan FOX tarafından yayınlanan Türkiye haritası büyük tepki çekti.
'İstanbul'suz Türkiye haritası yayınladılar
FOX News'in haber sitesi, ürettiği içeriklerde kullandığı Orta Doğu haritasına Türkiye'yi de dahil etti.
Söz konusu haritadaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı. Kanalın kullandığı Türkiye haritasında İstanbul'un yer almadığı görüldü.
İstanbul'suz Türkiye haritasını kullanan Amerikan merkezli kanal, büyük bir provokasyona imza attı.
Ermeni lobisine de boyun eğmişlerdi
Öte yandan FOX'un, Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek, "Atatürk" dizisini daha yayınlamadan yayından çeken dijital yayın platformu Disney Plus'ı da bünyesinde barındırdığı biliniyor.