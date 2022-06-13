FETÖ'cü Enes Kanter lobicilik peşinde: PKK/PYD destekçisi vekille İsveç Meclisi'nde buluştu

Türkiye NATO üyeliğine başvuran İsveç'ten kırmızı liste de aranan terör örgütü PKK/PYD ve FETÖ firarilerini istemişti.

İsveç hükümetin Türkiye ile müzakere yürüteceğini duyurmasından sonra FETÖ elebaşının manevi oğlu Enes Kanter, İsveç'e giderek, Türkiye'nin NATO isteklerinin kabul edilmemesi yönünde lobicilik yaptı.

Terör örgütü PKK ile güçlerini birleştiren ve Türkiye'ye karşı ortak hareket eden FETÖ'cü Enes Kanter, İsveç Meclisi'nde kulis yapmaya çalıştı. Terör örgütü PKK/PYD destekçisi Sol Parti Milletvekili Daniel Riazat tarafından Meclise sokulan Kanter, Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhinde çalışmalar yaptı.

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in manevi oğlu basketbolcu Enes Kanter, ABD'de Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine devam ediyor.

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Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Kanter, Time dergisindeki yazısında, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik ihtimalleri üzerinden karalama kampanyasına girişti.

Kanter, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO'yu sindirmesine izin vermeyin" başlıklı yazısında, iki İskandinav ülkesinin, Türkiye'nin "kavgacı muamelesiyle" karşılaştığını öne sürdü.

Türkiye, bu ülkelerden terör örgütleriyle aralarına mesafe koymasını yüksek sesle dile getiriyor. ABD istihbarat teşkilatı CIA bağlantılı Human Rights Foundation'ın (HRF) geçtiğimiz hafta organize ettiği Oslo Özgürlük Forumu'nda, #StepOnTyranny (Diktatörleri Çiğneyin) adı altında bir kampanya da gerçekleştirildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Kim Jong-Un, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman gibi isimlerin fotoğraflarının yer aldığı posterler yere serilirken, katılımcılar Batı'nın hedef aldığı bu liderlerin fotoğraflarına basarak tepkilerini gösterdi.

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ABD vatandaşı olduktan sonra 'Freedom' soyadını alan FETÖ'cü Enes Kanter de Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu postere bastı.

ENES KANTER HAKKINDA RESEN SORUŞTURMA

Sosyal medyada Erdoğan'ın posterine basan videoyu paylaşan Enes Kanter hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Savcılık, Enes Kanter hakkında TCK'nin 299. maddesi uyarınca "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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