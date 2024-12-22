Fidan-Şera görüşmesinde ince detay: İlk defa böyle giyindi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Şam'da görüştü. Suriye devriminin liderlerinden Ahmed eş-Şera'nın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde kravat takması dikkat çekti.
Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed el Şera, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde ilk kez kravat taktı.
Hemen hemen tüm hayatını askeri kamuflaj giyerek geçiren Şera, son dönemde arazi kıyafetleri ve renkli montlarla karşımıza çıktı.
Artık saha askerinden çok bir lider görüntüsü veren Şera, devrim sonrasında da giydiği takım elbise ile “yetkili ve muhatap” imajı çizdi.
Şera, kendisini ziyaret eden Avrupa heyetlerini kravatsız takım elbise ile karşıladı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde ilk kez kravat takan Şera artık “devlet adamı” portresine geçiş yaptı.