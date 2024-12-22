Fidan-Şera görüşmesinde ince detay: İlk defa böyle giyindi

Suriye’nin yeni yönetiminin lideri Ahmed el Şera, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde ilk kez kravat taktı.

Hemen hemen tüm hayatını askeri kamuflaj giyerek geçiren Şera, son dönemde arazi kıyafetleri ve renkli montlarla karşımıza çıktı.

Artık saha askerinden çok bir lider görüntüsü veren Şera, devrim sonrasında da giydiği takım elbise ile “yetkili ve muhatap” imajı çizdi.

Şera, kendisini ziyaret eden Avrupa heyetlerini kravatsız takım elbise ile karşıladı.

Ahmed el-Şera, BM Özel Temsilcisi Geir Pedersen'la görüştü. (15 Aralık 2024-AFP)

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde ilk kez kravat takan Şera artık “devlet adamı” portresine geçiş yaptı.











