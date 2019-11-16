Dünya Fildişi Sahilinde 200 ton sahte ilaç ele geçirildi
AFRİKA

Fildişi Sahili'nde 200 ton sahte ilaç ele geçirildi

Fildişi Sahili'nde güvenlik güçlerince 200 ton sahte ilaç ele geçirildiği bildirildi. İlaçlara el konulduğu, biri Çin vatandaşı 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Afrika ülkelerinde ilaçların yüzde 42'si sahte.
Afrika ülkelerinde ilaçların yüzde 42'si sahte.

Güvenlik kaynakları, ihbar üzerine Abidjan kentindeki iki katlı bir eve yapılan baskında bodrum katında 200 ton sahte ilaç bulunduğunu belirtti.

İlaçlara el konulduğu, biri Çin vatandaşı 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Sahte ilaçların Çin'den getirildiğini ifade edildi.

Yerli ilacı kim istemiyor
HAYAT
Yerli ilacı kim istemiyor

Kıtadaki ilaçların neredeyse yarısı sahte

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2018'deki raporunda, yoksul ülkelerin piyasalarındaki ilaçların yüzde 10'unun, Afrika ülkelerinde ise yüzde 42'sinin sahte olduğunu ortaya koymuştu.

Rapora göre, Sahraaltı Afrika'da her yıl 100 bin kişi sahte ilaçlar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Çin ve Hindistan'dan gelen ilaçların yarısından fazlasının sahte olduğu değerlendiriliyor.

Kamerun, Benin, Nijer ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika'da en çok sahte ilacın bulunduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Uzmanlar, Afrika'nın, artan nüfusu nedeniyle ilaç sektörü için oldukça karlı bir pazar olduğunu belirtiyor.

Kıtada ilaç sektörünün 2020'ye kadar 65 milyar dolarlık bir pazar oluşturacağı tahmin ediliyor.

Yerli ilaç sanayisinde teşvik güçlendirilecek
HAYAT
Yerli ilaç sanayisinde teşvik güçlendirilecek
Tahrana giriş-çıkış yollarını kapattılar

Tahran'a giriş-çıkış
yollarını kapattılar

Benzin istasyonları ve polis araçlarını ateşe verdiler.
200 ton sahte ilaç ele geçirildi

200 ton sahte ilaç
ele geçirildi

​Kıtadaki ilaçların neredeyse yarısı sahte.
Vale görünümlü değnekçi dehşeti

Vale görünümlü
değnekçi dehşeti

​Vala hizmeti almayanların araçlarına zarar verdiler.
Provokatör tutuklandı

Provokatör tutuklandı

Başörtülü kadına saldırıp hakaret etmişti.
Milyonlar kazandırıyor

Milyonlar kazandırıyor

​Elazığ'da yetiştirilip Avrupa'ya, Rusya'ya, Japonya'ya ve Çin'e satılıyor.
Yine otobüs <br>yine yangın

Yine otobüs
yine yangın

​Seyir halindeyken tutuştu, faciadan dönüldü.
Siri ile <br>hayata tutundu

Siri ile
hayata tutundu

"Bana 'iki yıl yaşar' diyen doktorum öldü."
Ne zaman olması<br>gerekiyorsa o zaman emekli olsun​

Ne zaman olması
gerekiyorsa o zaman emekli olsun​

Erdoğan, sosyal güvenlik merkezlerinin açılışında konuştu.
Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Saldırı hazırlığındaki teröristler vuruldu

Gara'da eylem hazırlığındaki 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Yine gidiyor

Yine gidiyor

Galatasaraylıları yıkan Falcao gelişmesi.

Bab'da bombalı terör saldırısı

Bab'da bombalı terör saldırısı

Bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 18 sivil hayatını kaybetti.
Burs ve kredi sonuçları açıklandı

Burs ve kredi sonuçları açıklandı

​Bakan Kasapoğlu, öğrencilere müjdeli haberi verdi.
Türkiye'nin üzerinde<br> çalıştığı sürü İHA'lar

Türkiye'nin üzerinde
çalıştığı sürü İHA'lar

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir müjdeyi verdi.
Pendik'te markete silahlı saldırı

Pendik'te markete silahlı saldırı

​Silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.
Yaptırmayana <br>855 TL ceza

Yaptırmayana
855 TL ceza

1 Aralık'tan itibaren zorunlu hale geliyor.
Hiçbir şey yapma şov yap

Hiçbir şey yapma şov yap

Dünya değişiyor, CHP 70 yıldır yerinde sayıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.