Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Hayat

Sanata ve göçe kadın gözüyle bakmak lazım: Göçmen hatıralarla mekan inşa eder

Batool Altawel ve Melek Zeynep Bulut kendi mekânlarını inşa eden iki genç kadın. Altawel, Suriyeli göçmen bir kadın olarak yeni tanıştığı bir coğrafyada kendisine sosyal mekân inşa etmenin önemine değinirken Bulut ise bir mimar olarak anlamı olan mekânlar inşa etmenin mücadelesini veriyor.