Dünya Filipinlerde 6,1 büyüklüğünde deprem
ASYA

Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem

Filipinler'in Batangas eyaletinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Filipinlerde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Foto/arşiv

Filipin Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 05.50'de Batangas eyaletinde 6,1 büyüklüğünde bir sarsıntı hissedildiğini açıkladı.

Yerin 132 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin merkez üssünün, eyalete bağlı Calatagan kentinin 21 kilometre kuzeybatısı olduğu belirlendi.

Depremin kaynağının tektonik hareketler olduğunu belirten yetkililer, artçı sarsıntıların da geleceği uyarısında bulundu.

Deprem, başkent Manila, Bulacan ve Oriental Mindoro eyaletlerinde de hissedilirken can veya mal kaybı bildirilmedi.

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