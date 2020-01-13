Dünya Filipinlerde yanardağ faaliyete geçti Alarm seviyesi 4e yükseltildi uçuşlar askıya alındı
ASYA

Filipinler’de yanardağ faaliyete geçti: Alarm seviyesi 4'e yükseltildi uçuşlar askıya alındı

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki Taal Yanardağı harekete geçti. Yanardağın birkaç kilometre yüksekliğinde kül ve duman püskürtmesinin ardından bölge boşaltılıyor. Manila Uluslararası Havaalanı’nda uçuşlar askıya alınırken THY'de 2 seferini iptal etti.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak İHA
Filipinler'de yanardağ patladı
Filipinler'de yanardağ patladı

Filipinler’de Taal Yanardağı’nın yeniden faaliyet geçerek kül püskürtmesi üzerine Manila Uluslararası Havaalanı’nda uçuşlar askıya alınırken, meydana gelen volkanik yıldırımlar çevredekileri korkuttu.

İHA
Filipinler'de yanardağ patladı

THY SEFERLERİ İPTAL ETTİ

  • Batangas eyaletindeki Taal Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Yaklaşık 1 kilometre yüksekliğe kül püskürten yanardağda meydana gelen patlama sonucu sarsıntılar yaşanırken, Manila Uluslararası Havaalanı’nda uçuşlar askıya alındı. Manila Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada, “Ninoy Aquino Uluslararası Havaalanı’ndaki uçuşlar, Taal Yanardağı’nın kül püskürtmesi nedeniyle geçici olarak askıya alındı” denildi. Türk Hava Yolları (THY), Filipinler'de başkent Manila'ya yapmayı planladığı iki tarifeli seferi karşılıklı iptal etti.

Yanardağdan yükselen dumanlar arasında yoğun şimşek çakmaları görülmesi üzerine, çevredekiler büyük korku yaşadı.

İHA
Filipinler'de yanardağ patladı
  • Başkent Manila’nın güneyindeki yanardağda meydana gelen patlama sonrası 8 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

İHA
Filipinler'de yanardağ patladı

TEHLİKE SEVİYESİ 4'E YÜKSELTİLDİ

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 14.00 sıralarında yanardağın harekete geçtiğini, tehlike seviyesinin ise 3'ten 4'e yükseltildiğini duyurdu. Çok sayıda okul, bugün ve yarın tatil edildi.

DHA
Filipinler'de yanardağ patladı

DHA
Filipinler'de yanardağ patladı

DHA
Filipinler'de yanardağ patladı

DHA
Filipinler'de yanardağ patladı

DHA
Filipinler'de yanardağ patladı

DHA
Filipinler'de yanardağ patladı
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