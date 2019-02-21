Dünya Filistin Alimler Birliğinden Kudüs ve Aksa için seferberlik çağrısı
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Filistin Alimler Birliği'nden Kudüs ve Aksa için seferberlik çağrısı

Filistin Alimler Birliği, Kudüs ve Mescid-i Aksa için yaptığı seferberlik çağrısında "İşgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'da süregelen ihlaller bütün semavi dinlere ve uluslararası hukuka aykırıdır" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Filistinliler, sabah, öğle ve ikindi namazlarını işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda kılarak pazartesi günü başlattıkları nöbete bugün de devam etti.
Filistinliler, sabah, öğle ve ikindi namazlarını işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'nın Rahmet Kapısı'nda kılarak pazartesi günü başlattıkları nöbete bugün de devam etti.

Filistin Alimler Birliği, İsrail'in ihlallerine karşı Kudüs ve Mescid-i Aksa için seferberlik çağrısında bulundu.

Filistin Alimler Birliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal altındaki Kudüs ve Mescid-i Aksa'da süregelen ihlaller bütün semavi dinlere ve uluslararası hukuka aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Filistinlilere Aksa'daki nöbetlerinde destek verilmesi ve direnişlerinin güçlendirilmesi çağrısı yapılan açıklamada, İslam ümmeti alimlerinden Aksa için seferberlik ilan etmeleri istendi.

Bu kapsamda tüm kaynakların İsrail'e karşı mücadelenin hizmetine sunulması gerektiği belirtildi.

İsrail'le normalleşme sürecinin derhal durdurulmasını isteyen Birlik, dini, hukuki ve medya kuruluşlarını da İsrail'in işlediği suçları uluslararası ve bölgesel platformlara taşımaya çağırdı.

Mescid-i Aksa'daki son gerginlik, İsrail güçlerinin pazar günü 2003'ten bu yana giriş çıkışlara kapalı tutulan doğu surlarındaki Rahmet Kapısı'na inen merdivenlerin başındaki kapıyı zincirlemesiyle patlak vermişti.

Bunun üzerine pazartesi günü Mescid-i Aksa'da toplanan bir grup Filistinli genç, söz konusu kapıyı kırmış, İsrail polisi de gençlerden bazılarını gözaltına alırken Harem-i Şerif'in kapılarını bir süreliğine kapatmıştı.

İsrail işgal güçleri Filistinlilere saldırdı

İsrail işgal polisi salı akşamı da Rahmet Kapısı'nda nöbet tutan Filistinli cemaate saldırmış, çıkan olaylarda çok sayıda kişi yaralanmış, bazıları da gözaltına alınmıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

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Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.

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