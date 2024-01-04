Filistin Aruri’nin yasını tutuyor

İsrail’in Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’ye düzenlediği suikast saldırısında Aruri il birlikte Kassam komutanı Samir Fendi ve 5 kişi daha şehit oldu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yakın çalışma arkadaşı olan Aruri, Hamas ile Hizbullah arasında bağlantı kurmak amacıyla Hasan Nasrallah ile görüşmek üzere Lübnan’a gitmişti. Hamas liderinin şehadeti başta memleketi Ramallah olmak üzere tüm Filistin’de yüz binleri yasa boğdu.