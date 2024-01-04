Filistin Aruri’nin yasını tutuyor

İsrail’in Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri’ye düzenlediği suikast saldırısında Aruri il birlikte Kassam komutanı Samir Fendi ve 5 kişi daha şehit oldu. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye’nin yakın çalışma arkadaşı olan Aruri, Hamas ile Hizbullah arasında bağlantı kurmak amacıyla Hasan Nasrallah ile görüşmek üzere Lübnan’a gitmişti. Hamas liderinin şehadeti başta memleketi Ramallah olmak üzere tüm Filistin’de yüz binleri yasa boğdu.
ÖMRÜ HAPİS VE SÜRGÜNDE GEÇTİ
Tam adıyla Salih Muhammed Süleyman el-Aruri, 19 Ağustos 1966’da Ramallah’a bağlı Arura köyünde doğdu. Genç yaşlarında (1987) Filistin direnişi için Hamas’a katıldı. Kassam Tugayları’nın Batı Şeria’daki yapılanmasını kuran lideriydi. Kassam Tugayları’nın kurucuları arasındaydı. 1992 yılında hakkında hiçbir suçlama yöneltilmeden idari tutukluluk adı altında İsrail tarafından esir alındı. İsrail hapishanelerinde 15 sene hapis yattı. Evli olan Aruri ikisi kız üç çocuk sahibiydi.
BATI ŞERİA VE KUDÜS AYAKTA
Aruri’nin suikast sonucu öldürülmesinin ardından binlerce kişi Batı Şeria’da sokağa döküldü. Protestolarda “İntikam, intikam” sloganları atıldı. Cami hoparlörlerinden Aruri için dualar edildi. 3 Ocak Çarşamba günü işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria’da grev ilan edildi. Dükkanlar açılmadı, okullarda eğitime ara verildi. Halk gündüz saatlerinde de Aruri için sokaklara çıkarak protesto düzenledi.