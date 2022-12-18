Dünya Filistin Başbakanı Iştiyye korkunç bir suç olarak tanımladı İki Filistinliyi aracıyla çarparak öldürdü
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Filistin Başbakanı Iştiyye korkunç bir suç olarak tanımladı: İki Filistinliyi aracıyla çarparak öldürdü

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria'da, Yahudi yerleşimcinin aracıyla "kasıtlı olarak" çarparak 2 Filistinliyi öldürmesinin, korkunç bir suç olduğunu ve "katillerin düşünce ve davranışlarını şekillendiren bir inancı yansıttığını" belirtti.

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Haber Merkezi AA
Filistin Başbakanı Iştiyye korkunç bir suç olarak tanımladı: İki Filistinliyi aracıyla çarparak öldürdü
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Zatera kontrol noktasında Yahudi yerleşimcinin aracıyla çarptığı Muhammed Mutir ve Mühenned Mutir kardeşlerin yaşamını yitirmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Filistin haber ajansı WAFA'da yer alan açıklamada Iştiyye, söz konusu eylemi korkunç bir suç olarak tanımladı ve bunun, "katillerin düşünce ve davranışlarını şekillendiren bir inancı yansıttığını ve Yahudi yerleşimciler ile İsrail askerlerinin, Filistin halkına karşı işlenen suçlarda birlikte rol oynadığını gösterdiğini" ifade etti.

"Katillerin yaptıklarının cezasız kaldığını gördükleri için bu tür suçları işlemeye devam ettiklerini" vurgulayan Iştiyye, uluslararası hukuk kuruluşlarına katilleri utanç listesine ekleme ve uluslararası adalete teslim etme çağrısı yaptı.

Iştiyye ayrıca, ölen kardeşlerin ailesi ve Kalendiya Mülteci Kampı sakinlerine başsağlığı diledi.

Hamas ve İslami Cihad'dan direniş vurgusu

Gazze'deki Hamas Hareketinden saldırının ardından yapılan yazılı açıklamada, Mutir ailesine başsağlığı dilendi.

Açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarına karşı koymada Filistin halkının tek seçeneğinin direniş olduğu ve öyle de kalacağı ifade edildi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım ise açıklamasında, Yahudi yerleşimcilerin, kurulacak yeni sağcı hükümetle birlikte bu tür ihlallerin dozunu artırdığına dikkati çekti.

Filistin halkının, İsrail hükümetinin terör ve suikast eylemleriyle karşı karşıya olduğunu belirten Kasım, yıl başından bu yana Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlar ile oradaki Arap ve İslam kimliğine yönelik saldırılarda da artış yaşandığına değindi.

İslami Cihad Hareketi yetkililerinden Hıdır Adnan ise yerel basına yaptığı açıklamada, yerleşimcilere, Filistin halkına yönelik suç işleme konusunda radikal sağcı hükümetin yeşil ışık yaktığını söyledi.

Yahudi yerleşimcinin Filistinli kardeşlere kasıtlı olarak çarptığını kaydeden Adnan, bu tür suçlara karşılık verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Kudüs Valiliğinden dün yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyinde Zatera kontrol noktasında bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla çarptığı Muhammed Mutir ve Mühenned Mutir kardeşlerin yaşamını yitirdiği duyurulmuştu.

Kudüs Valiliği Kalandiya Ofisi Sorumlusu Zekeriya Feyale ise aile bireyleriyle beraber Nablus'tan Kalandiya'daki evlerine dönen Mutir kardeşlerin bindikleri aracın lastiğini tamir etmek için yol kenarında bekledikleri sırada saldırıya uğradıklarını söylemişti.

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