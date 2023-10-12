Filistin bayrağına bile yasak

Terör devleti İsrail’in Gazze’de giriştiği soykırım başta ABD ve Avrupa Birliği (AB) olmak üzere Batılı ülkeler alkış tutup sponsor olmaya çalışırken, Filistin davasına ve bayrağına karşı tahammülsüzlükleri de her geçen gün artıyor. Terör devletine destek için sıraya giren Batılı ülkeler halklardan yükselen Filistin yanlısı en ufak bir sesi bile terörizmle eş tutarak kesmek için büyük çaba harcıyorlar. Katliama uğrayan Filistinliler için gösteri yapmak isteyen vatandaşlar bu şekilde cezai yaptırımlar ve soruşturma tehditleriyle sindirilmeye çalışılıyor. Yaşanan cadı avının Filistinlileri destekleyen öğrencilere iş vermemeye kadar varması ise tepki çekiyor.

İngiliz bakandan skandal talimat

Siyonizm destekçiliğinde başı çeken ülkelerden İngiltere’de İçişleri Bakanı Suella Braverman, Filistin bayrağı dalgalandırmanın ya da Arapların özgürlüğüne dair bir marş söylemenin cezai yaptırıma neden olabileceğini açıkladı. Braverman ayrıca suçlamalar konusunda polisin kendisini “Hamas’a destek”le sınırlandırmaması gerektiğini söyleyerek Filistin’e destek içeren en ufak bir ibarenin bile terörizmle eş tutulacağının ipucunu verdi.

Katliamı protestoya izin yok

Terör devletinin soykırım hazırlığını en çok destekleyen ülkelerden bir diğeri Almanya’da ise Gazze’deki katliamları protesto için Berlin’de düzenlenmesi planlanan gösteri “halk güvenliği” nedeniyle iptal edildi. Berlin Belediye Başkanı Kai Wegner, Filistin’e destek vermeyi terörizmle bir tutarak “Terörizm, cinayet ve rehin almanın kutlanmasına müsamaha göstermeyeceğiz” açıklamasında bulundu.

BIden FBI’yı devreye soktu

Yahudi lobisinin en güçlü olduğu ülkelerden biri olan ABD’de, bazı eyaletlerde Filistin yanlısı gösterilerden sonra Başkan Joe Biden FBI’yı devreye sokarak İsrail’e karşı sesleri tehditle sindirme yoluna gitti. Daha önce Hamas’ı Deaş’la bir tutan Biden’ın talimatından sonra açıklama yayınlayan FBI, Filistin yanlısı gösterilere kast ederek “okyanus ötesi gelişmeler ışığında ABD’ye yönelik tehditlere” dikkat çekti ve şüpheli faaliyet ve durumların FBI’ya bildirilmesi çağrısında bulundu.

Araplara karşı nefret suçları patladı

Biden yönetiminin hedef göstermesiyle beraber ABD’de Araplara karşı nefretin 11 Eylül saldırılarından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD’deki “Arap Ayrımcılığıyla Mücadele Komitesi”nin direktörü Abed Ayoub, yetkililerin açıklamaları nedeniyle Filistinli karşıtı nefretin okuldaki çocuklara kadar ulaştığını açıklayarak, çok sayıda kişiden tehdide maruz kaldıklarına dair yardım çağrısı aldıklarını bildirdi.

Öğrencilere cadı avı

Öte yandan ABD’de akademi dünyasında da tam anlamıyla bir cadı avı yaşanıyor. Amerikalı Milyarder Bill Ackman, Harvard Üniversitesi’nde Hamas’ın saldırısından işgalci gücü sorumlu tutan bildiriye imza atan öğrencilerin isimlerinin açıklanması çağrısında bulundu. Chicago’daki prestijli hukuk firması Winston&Strawn ise New York Üniversitesi’nde hukuk öğrencisi Ryna Workman’a yaptığı iş teklifini Workman’ın İsrail’i eleştiren açıklamasından dolayı iptal ettiğini açıkladı.







