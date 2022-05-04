Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Filistin BMyi gerilimi tırmandıran işgalci İsraile baskı uygulamaya çağırdı
ORTADOĞU

Filistin BM'yi gerilimi tırmandıran işgalci İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı

Filistin hükümeti, Birleşmiş Milletlere (BM) Filistinlilere yönelik uyguladığı şiddetle gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı yapma çağrısı yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Filistin BMyi gerilimi tırmandıran işgalci İsraile baskı uygulamaya çağırdı
Filistin BM'yi gerilimi tırmandıran İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Filistin topraklarındaki ihlalleri ile fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi, orada İsrail bayrağı açarak ibadet edilmesi çağrılarının kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "İsrail'in Filistin topraklarında yaptığı yıkımlar, söktüğü zeytin ağaçları, Filistinli çobanlara yönelik saldırılar ve Silvan beldesinde sinagog inşasına başlaması gibi ihlalleri, gerilimi tırmandırma ve işgali sürdürme konusundaki ısrarını yansıtıyor." ifadelerine yer verildi.

Filistin topraklarında tırmanan gerginliğin sonuçlarından Naftali Bennett başkanlığındaki İsrail hükümetinin sorumlu olduğu kaydedilen açıklamada, BM Güvenlik Konseyine tırmanışı durdurması için İsrail hükümetine baskı uygulama çağrısı yapıldı.

Gerekli önlemlerin alınması talep edildi

Açıklamada, BM Güvenlik Konseyinden sorumluluk üstlenerek İsrail'i Filistinlilere uyguladığı şiddeti durdurmaya zorlaması ve gerekli önlemleri alması talep edildi.

İsrail'de "Tapınak Örgütleri" adıyla bilinen fanatik Yahudi grup, "İsrail Bağımsızlık Günü" dolayısıyla 5 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

Bunun üzerine Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabı aracılığıyla, Harem-i Şerif'te İsrail bayrağı çekilerek milli marş söylenmesi halinde bunun Filistinlileri, Arapları ve Müslümanları apaçık tahrik etme anlamına geldiğini kaydetmişti.

Mescid-i Aksa'da ramazan boyunca gerginlik

Ramazanın 15-22 Nisan'a denk gelen haftası Hamursuz Bayramı süresince İsrail polisi, fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesinden önce Aksa'ya girmişti.

İsrail polisinin 15 Nisan'da Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara güç kullandığı görüntüler, Filistin sokağında ve uluslararası alanda tepkiye yol açmıştı. İşgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da, ramazan boyunca yaşanan olaylarda 200 kadar Filistinli yaralanmış, yaklaşık 500 kişi gözaltına alınmıştı.

İsrail yönetimi, gelen dış baskılar sonucunda Mescid-i Aksa'da sadece Müslümanların ibadet edebildiği diğer dinlerinse ziyaret edebildiği statükonun "değişmediğini" üst düzey isimlerden gelen açıklamalarla savunmuştu.

Filistin-İsrail sorununda İsrail'in Aksa'ya müdahaleleri tarih boyunca Filistinlilerin büyük tepkisini toplamış, dönemin muhalefet lideri Ariel Sharon'un Aksa'ya baskın düzenlemesi toplumsal tepki ve şiddetin tırmandığı 2000'lerdeki İkinci İntifada'nın fitilini ateşlemişti.

İsrail polisinden küstah provokasyon: Ezanın okunmasına engel olmak için kabloları kestiler
DÜNYA
İsrail polisinden küstah provokasyon: Ezanın okunmasına engel olmak için kabloları kestiler

Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli hassas
DÜNYA
Filistin Devlet Başkanlığı: Batı Şeria'daki durum tehlikeli hassas
TSKya yeni güç

TSK'ya yeni güç

​Hançer ve Dinçer teröristlerin kabusu olacak.
Dikkat çeken rota

Dikkat çeken rota

​NATO İHA'sı Türkiye'nin hava sahasına paralel uçtu.
Galatasarayda teknik direktör krizi: Kritik isim İstanbula geldi

​Elon Musk'tan yeni açıklama geldi.

Projede geri sayım başladı​: Süre 30 dakikaya düşecek.

​Türkiye'nin karadaki yeni muhafızı: Üst düzey zekaya sahip olacak.
Finallerin adamı

Finallerin adamı

Liverpool, Devler Ligi'nde sürprize izin vermedi.

​Putin'in masada 3 senaryosu var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.