Filistin devlet başkanlığı üç devletin Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin devlet başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i resmen tanıyacaklarını duyurmasıyla ilgili olarak, "Bu kararların, Filistin halkının kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasına ve iki devletli çözümün uygulanmasını desteklemek için fiili adımlar atılmasına olan katkısına büyük değer veriyoruz." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
Açıklamada, İspanya'nın kararının, Filistin halkını ve onların toprakları ve anavatanları üzerindeki devredilemez ve meşru haklarını destekleme konusundaki istekliliğini yansıttığı belirtildi.
Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere sorumluluklarını yerine getirmeleri, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını tanımalarının istendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
Filistin devlet başkanlığı, bu aşamaya gelinmesinde emeği geçen kardeş ve dost ülke ve halklara teşekkür etti.
Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.