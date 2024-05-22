Filistin devlet başkanlığı üç devletin Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladı

"Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Filistin devletini henüz tanımayan dünya ülkelerine, uluslararası meşruiyet kararlarına ve 1967 sınırlarına dayalı, uluslararası kabul görmüş iki devletli çözüme uygun olarak barış ve istikrarın sağlanmasını destekleme ve uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuk kurallarını pekiştirme yolunu seçen Norveç Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti ve İspanya'nın yolunu takip ederek Filistin devletini tanımaları çağrısı yapıyoruz."