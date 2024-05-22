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Filistin devlet başkanlığı üç devletin Filistin'i tanıma kararını memnuniyetle karşıladı

Filistin devlet başkanlığı, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin devletini tanıyacaklarını açıklamasını memnuniyetle karşıladı. Yapılan yazılı açıklamada, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i resmen tanıyacaklarını duyurmasıyla ilgili olarak, "Bu kararların, Filistin halkının kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasına ve iki devletli çözümün uygulanmasını desteklemek için fiili adımlar atılmasına olan katkısına büyük değer veriyoruz." denildi.

13:14 - 22/05/2024 Çarşamba
AA
Üç ülke Filistin'i tanıma kararı aldı.
Üç ülke Filistin'i tanıma kararı aldı.

Filistin devlet başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Norveç, İrlanda ve İspanya'nın Filistin'i resmen tanıyacaklarını duyurmasıyla ilgili olarak, "Bu kararların, Filistin halkının kendi topraklarında kendi kaderini tayin etme hakkının tanınmasına ve iki devletli çözümün uygulanmasını desteklemek için fiili adımlar atılmasına olan katkısına büyük değer veriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Norveç Krallığı ve İrlanda Cumhuriyeti, geçen yıllarda Filistin halkının haklarını kararlı bir şekilde destekledi ve uluslararası forumlarda bu haklar lehine oy kullandı. Bu tutumların bir sonucu olan bu ilkeli karar, halkların sömürgecilikten ve baskıdan kurtulma, özgürlük, adalet ve bağımsızlık içinde yaşama hakkını tanıyan uluslararası hukuk ilkeleriyle tutarlıdır."

Açıklamada, İspanya'nın kararının, Filistin halkını ve onların toprakları ve anavatanları üzerindeki devredilemez ve meşru haklarını destekleme konusundaki istekliliğini yansıttığı belirtildi.

Filistin devletini henüz tanımayan ülkelere sorumluluklarını yerine getirmeleri, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkını tanımalarının istendiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Filistin devletini henüz tanımayan dünya ülkelerine, uluslararası meşruiyet kararlarına ve 1967 sınırlarına dayalı, uluslararası kabul görmüş iki devletli çözüme uygun olarak barış ve istikrarın sağlanmasını destekleme ve uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuk kurallarını pekiştirme yolunu seçen Norveç Krallığı, İrlanda Cumhuriyeti ve İspanya'nın yolunu takip ederek Filistin devletini tanımaları çağrısı yapıyoruz."

Filistin devlet başkanlığı, bu aşamaya gelinmesinde emeği geçen kardeş ve dost ülke ve halklara teşekkür etti.

Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin'i, uluslararası hukuka ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına uygun şekilde 1967 sınırlarıyla 28 Mayıs'ta tanıyacağını duyurmuştu.

#Filistin
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#İspanya
#Norveç
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