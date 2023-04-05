Filistin Dışişleri: 500'den fazla ibadet eden kişi hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alındı

Filistin Dışişleri Bakanlığı bu sabah İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa’nın avlusunda ibadet eden ve aralarında kadınlar ile çocuklarında olduğu Filistinlilere saldırdığını vurgulayarak, "İşgalci İsrail Güçleri, yasa dışı bir şekilde Mescid-i Aksa'yı işgal etti, erkeklere, kadınlara ve çocuklara barbarca saldırdı, 500'den fazla ibadet eden kişiyi hukuka aykırı bir şekilde gözaltına aldı, ambulansların yüzlerce yaralı ibadet edene müdahale etmesini engelledi, yangına neden olmak da dahil olmak üzere Camide onarılamaz hasara neden oldu" açıklamasını yaptı.