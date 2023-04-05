|
Reklam
Reklam
Dünya

Filistin Dışişleri: 500'den fazla ibadet eden kişi hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alındı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını şiddetle kınayarak "İsrail güçlerinin illegal olarak Mescid-i Aksa’yı işgal ettiğini ve 500’den fazla ibadet eden kişinin hukuka aykırı bir şekilde gözaltına aldığını" açıkladı.

14:03 . 5/04/2023 Çarşamba
DHA
İşgalci İsrail güçleri, Filistinlileri gözaltına aldı.

İşgalci İsrail güçleri, Filistinlileri gözaltına aldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı bu sabah İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa’nın avlusunda ibadet eden ve aralarında kadınlar ile çocuklarında olduğu Filistinlilere saldırdığını vurgulayarak, "İşgalci İsrail Güçleri, yasa dışı bir şekilde Mescid-i Aksa'yı işgal etti, erkeklere, kadınlara ve çocuklara barbarca saldırdı, 500'den fazla ibadet eden kişiyi hukuka aykırı bir şekilde gözaltına aldı, ambulansların yüzlerce yaralı ibadet edene müdahale etmesini engelledi, yangına neden olmak da dahil olmak üzere Camide onarılamaz hasara neden oldu" açıklamasını yaptı.

İsrailli yetkililer, Mescid-i Aksa’da sabah saatlerinde olayların yatıştığını ve ibadetin devam ettiğini belirtti.
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskını, saldırılar ve gözaltılara sert tepki gösterdi. "Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail güvenlik güçlerinin mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz" diyen Çelik, "İsrail yönetimini Mescid-i Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymaya ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere dur demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır" ifadelerini kullandı.

#Filistin
#İsrail
#Mescid-i Aksa
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.