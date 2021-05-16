İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 10 binden fazla kişi yerinden edildi

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İcra Komitesinin İsrail'in saldırılarını ele almak üzere gerçekleştirdiği Dışişleri Bakanları düzeyindeki çevrim içi olağanüstü toplantısına video konferans yöntemiyle katıldı.

İsrail'in abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki halk aleyhinde suç işlediğini ve şiddet uyguladığını belirten Maliki, "Gazze'ye yönelik devam eden barbarca bombalamalar, 10 binden fazla Filistin vatandaşının yerinden edilmesine ve bölgenin dört bir yanında yüzlerce evin yıkılmasına yol açtı" dedi.

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Maliki, Filistinlilerin evlerine baskın düzenleyerek "Araplara ölüm" diye slogan atan sömürgecilerin terör saldırıları dahil işgal güçlerine ait ordu ve polis gibi tüm imkanlarıyla saldırılara yoğunlaştığını ifade etti.

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İsrail'in suçları karşısında uluslararası cephe oluşturulması çağrısı

İİT'den İsrail'in suçlarına ve tehlikeli tırmanışına güçlü şekilde engel olmak için uluslararası bir cephe oluşturulmasını isteyen Maliki, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), BM Genel Kurulu, BM İnsan Hakları Konseyi ve uluslararası mahkemeleri bu konuda harekete geçmeye çağırdı.

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OYNAT 02:20 İşgalci İsraillilerden kan donduran sözler: Onlara halı bombardımanı yapıp tek füzeyle işlerini bitirelim İşgalci İsrail güçlerinin Gazze ve Filistin'e yönelik saldırıları sürerken, Tel Aviv'de gerçekleştirilen bir röportaj gündeme oturdu. İsrailliler kendilerine yöneltilen 'Sizce ne yapmalı?' sorusuna 'Onlara halı bombardımanı yapalım. Ülkeden sürelim ve tek füzeyle işlerini bitirelim. Onları öldürme hakkımız var' şeklinde cevaplar verdi.

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Maliki, İsrail'le normalleşmenin "ırkçı sistemi" desteklemek anlamına geldiğini vurgulayarak, barışa ulaşmadan, İsrail'in Arap ve Filistin topraklarındaki işgalini sonlandırmadan bu ırkçı, sömürge sistemiyle normalleşmenin ve bu konudaki aceleciliğin apartheid rejimine destek ve onun suçlarına ortak olmak olduğunu kaydetti.

İİT, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını görüşmek üzere dışişleri bakanları düzeyinde olağanüstü toplanacağını duyurmuştu.

Suudi Arabistan'ın talebiyle gerçekleştirilecek toplantıda, İsrail'in Filistin topraklarındaki özellikle Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıların ele alınacağı ifade edilmişti.