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Dünya Filistin Dışişleri Bakanı İlhak kararını iptal etmeden İsrailli yetkililerle görüşmeyeceğiz
ORTADOĞU

Filistin Dışişleri Bakanı: İlhak kararını iptal etmeden İsrailli yetkililerle görüşmeyeceğiz

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail, işgal altında tuttuğu Batı Şeria'ya yönelik "ilhak" kararından vazgeçmeden hiçbir İsrailli yetkiliyle görüşmeyeceklerini belirtti. Şu an "ilhakın engellenmesi ve bunun için mümkün olan tüm uluslararası desteğin toplanması" yönünde bir siyaset izlediklerini aktaran Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Moskova'da görüşmeleri meselesinin gündemde olmadığını belirtti.

Haber Merkezi AA
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İşgalci İsrail askerleri

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, yaptığı açıklamada, Filistin yönetiminin, İsrail tarafıyla tüm seviyelerde ve hangi isim altında olursa olsun bütün temasını kestiğini açıkça ilan ettiği bir dönemde, herhangi bir buluşma hakkında konuşmanın mantıksız olduğunu söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı, "İsrail, Batı Şeria'daki ilhak kararını iptal etmeden hiçbir İsrailli yetkiliyle görüşmeyeceğiz." dedi.

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  • Şu an "ilhakın engellenmesi ve bunun için mümkün olan tüm uluslararası desteğin toplanması" yönünde bir siyaset izlediklerini aktaran Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Moskova'da görüşmeleri meselesinin gündemde olmadığını belirtti.

Moskova'da muhtemel bir görüşme meselesine ilişkin Maliki, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mevcut durumun ve Filistin'in şartlarının farkında olduğunu söyledi.

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  • Putin'in bundan önce gerçekleştirdiği iki görüşme tecrübesinin Netanyahu tarafından başarısızlığa uğratıldığını anımsatan Maliki, "Özellikle İsrail'in ilhak kararındaki ısrarı ve Filistin yönetiminin izlediği resmi tutumuna binaen İsrailli yetkililerle görüşmeyi kabul etmemesi karşısında bu girişimi üçüncü kez tekrarlayacağını sanmıyorum." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Abbas ile Netanyahu'nun katılacağı bir toplantı düzenlemeye hazır olduğunu açıklamıştı.

İsrail'in "ilhak" planı

  • ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

  • Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.

  • Filistin yönetimi ise buna yanıt olarak geçen ay Filistin Kurtuluş Örgütü'nün İsrail ve ABD ile yapılan anlaşmaları feshettiğini açıklamıştı.
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