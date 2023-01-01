Filistin Dışişleri Bakanı Maliki: Yeni yılda 17 Filistin vatandaşı şehit oldu

Maliki, Ramallah’taki Dışişleri Bakanlığı binasında, Filistin nezdindeki büyükelçi ve konsolosların yer aldığı yabancı misyon şefleri ile bir araya geldi.

Filistinli Bakan, yabancı diplomatlarla basına kapalı gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.





Maliki, konuşmasında, diplomatik temsilcilerle yaptığı görüşmede, “işgal altındaki Filistin topraklarındaki zor koşullar, mevcut faşist İsrail hükümetinin uyguladığı kanlı programı ve kışkırtıcı söylemleri, İsrail işgal güçlerinin ve silahlı yerleşimci milislerin Filistin halkına, Hristiyan ve İslami kutsal yerlere karşı saldırı ve ihlallerinin yanı sıra Gazze Şeridi'nde devam eden yasa dışı ve insanlık dışı ablukayı” ele aldığını belirtti.

Maliki, “İsrail hükümetinin programı Filistin’in evlatlarına karşı, cinayet, yargısız infazlar, yasa dışı yerleşim birimleri, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statükosunu değiştirmek ve keyfi gözaltılar gibi cürümler üzerine kuruludur.” dedi.









“Kanlı bir şekilde girildiğine tanık olduğumuz yeni yılda şimdiye kadar 17 Filistin vatandaşı şehit oldu.” diyen Maliki, “uluslararası toplumun bu kanlı programa karşı koyma sorumluluğu bulunduğunu” vurguladı.





Filistinli Bakan, şöyle devam etti:“(İsrail) İşgal güçlerinin ve yerleşimcilerin işlediği suçlara yönelik çifte standart nedeniyle halkımız hala ağır bedeller ödüyor. İsrail sömürgeciliği ve apartheid rejimine karşı uluslararası çabaların, açık icraatler ve somut adımlar atılarak birleştirilmesi gerekiyor. Uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi, uluslararası çağrı ve kınama çerçevesinin ötesine geçerek, işgalcileri ve yerleşimcileri, Filistin halkına karşı işledikleri ihlal ve suçlarından caydırmak için pratik adımlar atmalı ve işgalci devleti (İsrail) uluslararası kararlara, uluslararası hukuka ve insan haklarına uymaya zorlamalıdır.”









Filistin’in girişimleri sonucu Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun, Uluslararası Adalet Divanı'ndan (ICJ) İsrail'in Filistin topraklarını işgalinin hukuki sonuçları hakkında "istişari görüş vermesini" isteyen 31 Aralık 2022 tarihli kararına değinen Maliki, bu karardan memnuniyet duyduklarını kaydetti.

Bakan Maliki, BM’nin söz konusu kararı sonrası İsrail hükümetinin, Filistin yönetimine ait fonlara el koymak gibi Filistin’e karşı “intikam ve misillemeye giriştiğini” vurguladı.









İsrail güçleri yılbaşından beri 4 çocuğu öldürdü





İşgal altındaki Batı Şeria, son 17 yılın en kanlı senesi olarak kayıtlara geçen 2022'nin ardından 2023'e de İsrail güçlerinin yoğun baskınları altında girdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2023'te İsrail askerlerince öldürülen Filistinlilerin sayısı 4'ü çocuk olmak üzere 17'e ulaştı.