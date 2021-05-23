Filistin Dışişleri Bakanlığı: Baskınlarla ateşkes hafife alınıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilerin ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeyi sürdürmesi" şiddetle kınandı.
"İşgal devleti kontrolünü güçlendirmeye çalışıyor"
Açıklamada, "İşgal devleti, Harem-i Şerif üzerindeki kontrolünü, Yahudileştirme çabalarıyla, zamansal ve mekânsal olarak bölme planlarıyla güçlendirmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.
"İsrail uluslararası çağrıları göz ardı ediyor"
Hamas ve Filistin direnişi ile İsrail arasında Gazze Şeridi’nde varılan ateşkese işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır. İsrail, Kudüs'e ve mübarek Mescid-i Aksa ile beraber Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurma yönünde gelen uluslararası çağrıları göz ardı ediyor.