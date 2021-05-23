Dünya Filistin Dışişleri Bakanlığı Baskınlarla ateşkes hafife alınıyor
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Filistin Dışişleri Bakanlığı: Baskınlarla ateşkes hafife alınıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisinin korumasında fanatik Yahudilerin yeniden Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemesini, varılan ateşkesi güçlendirme çabalarının hafife alınması olarak değerlendirdi. Açıklamada, İsrail, saldırılarını durdurma yönünde gelen uluslararası çağrıları göz ardı ediyor" denildi.

Haber Merkezi AA
Filistin Dışişleri Bakanlığı: Baskınlarla ateşkes hafife alınıyor
Onlarca Yahudi yerleşimci, İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail polisinin, Yahudi yerleşimcilerin ve fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlemeyi sürdürmesi" şiddetle kınandı.

"İşgal devleti kontrolünü güçlendirmeye çalışıyor"

Açıklamada, "İşgal devleti, Harem-i Şerif üzerindeki kontrolünü, Yahudileştirme çabalarıyla, zamansal ve mekânsal olarak bölme planlarıyla güçlendirmeye çalışıyor" ifadeleri kullanıldı.

"İsrail uluslararası çağrıları göz ardı ediyor"

Hamas ve Filistin direnişi ile İsrail arasında Gazze Şeridi’nde varılan ateşkese işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Yahudilerin Mescid-i Aksa baskını ateşkesi güçlendirme çabalarını hafife almaktır. İsrail, Kudüs'e ve mübarek Mescid-i Aksa ile beraber Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını durdurma yönünde gelen uluslararası çağrıları göz ardı ediyor.

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