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Filistin Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Katil İsrail Refah'a saldırı başlattı! Ölü ve yaralılar var

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İşgalci İsrail'in uluslararası tepkilerden kaçınmak için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine "herhangi bir duyuru yapmadan ve kimseden izin beklemeden" saldırı başlattığını açıkladı.

13:03 - 19/03/2024 Salı
Güncelleme: 13:49 - 19/03/2024 Salı
AA
İsrail güçleri dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattı
İsrail güçleri dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine saldırı başlattığını bildirdi.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden ve merkezinden milyonlarca yerinden edilmiş insanın bulunduğu kentin işgal edilmemesine ilişkin uluslararası uyarılara aldırış etmeden Refah kentine düzenlediği kanlı hava saldırıları ile sistematik yıkıcı operasyonlarını şiddetle kınıyor"
ifadesine yer verildi.

Ölü ve yaralılar var!

Açıklamada, İsrail'in dün akşam itibariyle Refah'a yıkıcı bir hava saldırısı başlattığı ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybettiğine dikkat çekilerek,
"İsrail, Refah kentine yönelik saldırısını başlattı ve uluslararası tepkilerden kaçınmak için bunu duyurmadı ve kimsenin iznini de beklemedi"
denildi.

İsrail'in Refah kentine sığınmış bir milyondan fazla insanın hayatını hiçe saydığı ve uluslararası çağrıları hafife aldığı vurgulanan açıklamada, bu saldırıların ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Suudi Arabistan ve Mısır'a düzenleyeceği ziyaretle aynı zamana denk geldiğine işaret edildi.


  • İsrail savaş uçaklarının, dün gece Refah kentinin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 14 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden 15 Mart'ta yapılan açıklamada, Netanyahu'nun Refah kentinin güneyine muhtemel bir askeri operasyon planını onayladığı duyurulmuştu.

Saldırılar 165 gündür aralıksız sürüyor

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 165 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.


İsrail güçlerinin, yardımların ulaşmasını engelleyerek kıtlığa sürüklediği Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 93 artarak 31 bin 819'a yükseldi.


#Gazze
#israil
#Gazze Şeridi
#Refah
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