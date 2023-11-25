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Dünya

Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 66 gazeteci katledildi

Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 66 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

07:13 - 25/11/2023 Cumartesi
AA
İşgalci İsrail, gazetecileri de katlediyor.

İşgalci İsrail, gazetecileri de katlediyor.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.

İsrail'in saldırılarında 6'sı kadın 66 gazetecinin öldüğü belirtilen açıklamada, 2 gazetecinin kayıp olduğu, 31 gazetecinin de İsrail hapishanelerinde tutulduğu ifade edildi.

Sendika, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerini sıkı takip etmeleri çağrısında bulundu.

Filistin haber ajansı WAFA'da 22 Kasım'da yer alan haberde, İsrail bombardımanında 2 gazetecinin daha öldüğü belirtilerek, İsrail'in 7 Ekim'den beri süregelen saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısının 64'e ulaştığı kaydedilmişti.

#Filistin
#Gazze
#İsrail
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