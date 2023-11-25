Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 66 gazeteci katledildi

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 3'ü kadın ve 2'si gazeteci, 70 Filistinliyi gözaltına aldı. İşgal altındaki bölgede 7 Ekim’den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 2 bin 920’ye çıktı.