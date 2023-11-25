Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 66 gazeteci katledildi

İşgalci İsrail, gazetecileri de katlediyor.
Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ölen gazetecilere ilişkin bilgi verildi.
Sendika, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, İsrail'in gazetecilere yönelik ihlallerini sıkı takip etmeleri çağrısında bulundu.
Filistin haber ajansı WAFA'da 22 Kasım'da yer alan haberde, İsrail bombardımanında 2 gazetecinin daha öldüğü belirtilerek, İsrail'in 7 Ekim'den beri süregelen saldırılarında yaşamını yitiren gazeteci sayısının 64'e ulaştığı kaydedilmişti.