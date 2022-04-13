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Dünya Filistin halkı çocuk yaşta tutuklanan Ahmed Manasra için beraat istiyor
ORTADOĞU

Filistin halkı çocuk yaşta tutuklanan Ahmed Manasra için beraat istiyor

İşgalci İsrail güçleri tarafından 2015 yılında 13 yaşındayken işkenceyle tutuklanan Ahmed Manasra'nın davası bugün görülecek. İşgalcilerin yaralı halde yerde yatarken hakaretlerine maruz yalan Ahmed, sorgu sırasında da ağır mobinglere uğramış ve hafızasını kaybetmişti. Bugün görülecek davanın kararı için sivil toplum kuruluşları ve Filistin halkı sosyal medya üzerinden destek çağrısı yaptı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistin halkı çocuk yaşta tutuklanan Ahmed Manasra için beraat istiyor
#FreeAhmadManasra

İşgalci İsrail askerlerinin işkence uygulayarak gözaltına aldığı ve hücrede tuttuğu Ahmed Manasra'nın mahkemesi bugün görülecek. Ahmed için sosyal medya üzerinden destek çağrısı yapan sivil toplum kuruluşları ve insan hakları aktivistleri İsrail'in insanlık dışı eylemlerine son vermesi için #FreeAhmadManasra etiketiyle baskı yapmaya davet etti.

AA

Ne olmuştu?

Yaşları 13 ile 15 arasında değişen amca çocukları Ahmed ve Hasan Manasıra, 2015 yılının Ekim ayının başında birlikte bıçaklı eylem yapacakları iddiasıyla işgalci İsrail askerlerinin saldırısına uğramıştı.

Doğu Kudüs'ün Beyt Hanina mahallesinde bulunan Piskat Ziev Yahudi yerleşim yerinde İsrail polisi tarafından vurulan kuzeni Hasan olay yerinde hayatını kaybederken, yerleşimcilerin araba ile çarparak yaraladığı Ahmed ise ağır yaralanmıştı.

Çevredeki Yahudilerin küfürleri eşliğinde yerde kanlar içinde yerde kalmıştı. 13 yaşındayken işgalci İsrail askerleri tarafından işkence edilerek gözaltına alınan Ahmed, ağır işkenceler sebebiyle hafızasını ve bilincini kaybetmişti.

Bugün mahkemesi bulunan Ahmed'in, işgalci güçler tarafından sorgulanırken İsrail polisi tarafından küfür edildiği kaydedilen videosu sosyal medyada tekrar gündem oldu.

İşgalci İsrail güçleri tarafından beş yıl önce 13 yaşında tutuklanan Ahmed Manasra'nın bugün mahkemesi yapılacak
OYNAT 00:47
İşgalci İsrail güçleri tarafından beş yıl önce 13 yaşında tutuklanan Ahmed Manasra'nın bugün mahkemesi yapılacak
Ahmed Manasra 2015 yılında henüz 13 yaşındayken, 15 yaşındaki kuzeni Hasan Manasra ile birlikte bıçaklı eylem yapacakları iddiasıyla işgalci İsrail güçleri tarafından saldırıya uğradı.

15 yaşındaki Hasan Manasra olay yerinde hayatını kaybederken, 13 yaşındaki Ahmed ise ağır yaralanmıştı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Ahmed Manasra 5 yıldır İsrail zindanlarında tutuklu bulunuyor.

Bugün mahkemesi bulunan Ahmed'in, işgalci güçler tarafından sorgulanırken çekilmiş videosu sosyal medyada tekrar gündem oldu.

12 yıl hapis cezası verilen Ahmed Manasra'nın cezası daha sonra 9 buçuk yıla indirilmişti.

Mahkeme salonuna getirilen Ahmed'in yıllardır göremediği annesine sarılmasına müsaade edilmedi.

AA

AA

İşgalci İsrail'in Merkezi Mahkemesi'nde gerçekleşen duruşmada mahkeme heyeti, Kudüslü tutsak Ahmet Manasra'yı 9,5 yıllık hapis cezasına çarptıran Es-Sülüs Komitesi'nin verdiği kararı iptal ederek dosyanın tekrar görüşülmesine karar verdi.

Ahmed Manasra'nın avukatı: "Mahkeme, tutuklu Ahmed Manasra'nın davasından 'terör dosyası' sıfatını düşürerek erken tahliye davasının değerlendirilmesine kapı araladı."


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