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Filistin: İsrail Gazze'ye düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandı

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi.

20:08 . 10/10/2023 Salı
AA
İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere fosfor bombasıyla saldırı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere fosfor bombasıyla saldırı düzenledi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "
İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor.
" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti.

İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

FOSFOR BOMBASI NEDİR?

Fosfor bombası, beyaz fosfor adı verilen kimyasal bir madde içeren bir patlayıcı silahtır. Yangın silahı olarak beyaz fosfor, "1980 Konvansiyonel Silahlar Konvansiyonu" kapsamına girmektedir. Bu konvansiyon yangın silahlarının sivil halk üzerinde veya hava saldırılarında sivillerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde kullanılmasını yasaklamaktadır.

BEYAZ FOSFOR BOMBASININ ETKİLERİ NELERDİR?

Fosfor dumanının teneffüs edilmesi ciğerlerde ani yaralar oluşmasına ve teneffüs eden kişinin havasızlıktan boğulmasına yol açmaktadır. Hemen sonraki aşamada insan vücudu içten dışa doğru yanmaktadır. Çoğu kez, beyaz fosforla yanan kişinin elbiselerinde fazla iz meydana gelmemekte, yanma reaksiyonu vücut içinden cilde kadar sürmektedir.

Beyaz fosfor insan derisi ile temas ettiğinde oldukça ciddi ve acı verici yanıklara neden olduğu için sivillere karşı kullanımı yasak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin-İsrail gerilimiyle ilgili kritik bir adım daha: Bugün Putin ile görüşeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin-İsrail gerilimiyle ilgili kritik bir adım daha: Bugün Putin ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada 1967 sınırları çerçevesinde başkenti Kudüs olan bağımsız egemen bir Filistin Devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyeceğine değinerek ''Her türlü arabuluculuğa hazırız'' demişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de geçtiğimiz dönemde, "1967 sınırları içerisinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını destekliyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada "Bugün Putin ile görüşeceğim. Ateşe benzin dökülmemeli. Tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyorum" diye konuştu.


#Filistin
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