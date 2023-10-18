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Filistin: İsrail savaşı sürdürmek için hastane katliamının sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in uluslararası baskıları altında kalmadan savaşı sürdürmek için Gazze Şeridi'ndeki hastane katliamının sorumluluğundan kaçmaya çalıştığını belirtti.

12:40 . 18/10/2023 Çarşamba
AA
İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırının ardından yaralı ve ölülerin getirildiği Şifa Hastanesi doktorları cenazelerin arasında basın açıklaması yaptı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu 500 kişinin öldüğü bildirildi. Saldırının ardından yaralı ve ölülerin getirildiği Şifa Hastanesi doktorları cenazelerin arasında basın açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uluslararası çifte standartların İsrail'e, "Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını durdurması veya insani yardımların girişi için koridorlar açma taleplerini reddetme hakkı" verdiği ifade edildi.

Söz konusu çifte standartların aynı zamanda uluslararası hukuku her türlü dokunmazlıktan arındırarak İsrail hükümetinin kararlarına bağlı hale getirdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı uluslararası baskılara maruz kalmadan sürdürmek için Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinde işlediği vahşice katliamın sorumluluğundan kaçmaya çalışıyor. Böylece Gazze Şeridi'nde yıkım yapma ve halkını tehcir etme yönündeki stratejik planını hayata geçirme çabalarını sürdürmeyi hedefliyor."

İnsan hakları ilkelerini savunacak uluslararası cesur bir duruşun talep edildiği açıklamada, böyle bir duruşla İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıların durması ve insani yardım koridorlarının açılması çağrısı yapıldı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve uluslararası topluma düşen görevin, Gazze Şeridi'nde Filistin halkının maruz kaldığı insani felaketleri teşhis etmek veya İsrail hükümetine sivillere yönelik savaş hukukuna bağlı kalma çağrısından ibaret olmadığı hatırlatılan açıklamada, uluslararası topluma düşen görevin aynı zamanda İsrail'in savaşı derhal durdurması yönünde adımlar atma olduğu vurgulandı.


#El-Ehli Baptist Hastanesi
#Gazze Şeridi
#israil
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