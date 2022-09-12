Filistin: İsrail’in Batı Şeria’da artırdığı gerginlik 'büyük bir patlamanın işareti'

Iştiyye, Filistin hükümetinin haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, İsrail'in uygulamalarını eleştirerek, “İsrail dünyaya Filistin Yönetimi’nin konumunu güçlendirmek istediğini iddia ediyor. Yaptığı ise Filistin Yönetimi'ni yok etmek ve kurumlarına zarar vermek için sürekli bir çaba içinde olmaktır." dedi.

Filistin yönetiminin işgalin sona ermesini istediğini vurgulayan Iştiyye, “İsrail'e desteklerini istemediğimizi, ulusal haklarımızı istediğimizi, bu işgalin sona ermesini, uluslararası meşruiyetin hakim olmasını ve uluslararası hukukun hakem olmasını istediğimizi söylüyoruz.” diye konuştu.

Oslo Anlaşması'nın 29. yıl dönümünün yarın olduğunu hatırlatan ve İsrail'in bu anlaşmadan "geriye hiçbir şey bırakmadığını” dile getiren Iştiyye, “Zira İsrail, bu anlaşmanın hükümlerinin çoğunu kaldırdı ve yerle bir etti. Siyasi, ekonomik ve coğrafi yönünü ortadan kaldırdı.” ifadesini kullandı.

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Sahadaki gerginlik “büyük bir patlamanın işareti”

İsrail askerlerinin sık sık baskınlar düzenlediği Batı Şeria'da tırmanan gerginliğe de dikkati çeken Filistin Başbakanı, şöyle devam etti:

“İsrail'in sahada artırdığı gerginlik, İsrail'in seçim propagandası olarak çeşitli siyasi partilerle beslediği büyük bir patlamanın işaretinden başka bir şey değil. Bu partiler seçildiğinde bu eylemler resmi hükümet politikası haline gelecek."

İsrail’in gerilimi artırmaya neden olan eylemlerini, “programlı öldürmeler, sistematik yerleşimci sömürgeciliği, Mescid-i Aksa'ya ve (el-Halil’deki) İbrahim Camii'ne yönelik baskınlar, Filistinlilerin topraklarına el konulması, günlük yaşamlarının baskı altına alınması, Filistin şehirlerinin merkezine girişler ve tekrarlanan saldırılar ile İsrail'in günübirlik kışkırtmaları” şeklinde sıralayan Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, “Siyasi bir ufkun yokluğunun arkasına saklanmak, dünyanın Ukrayna ile meşgul olması ve İsrail'de seçimlere gidilmesi bu suçların perdesi olamaz.” dedi.

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İsrail'in sık sık baskınlar düzenlediği Batı Şeria'da, Filistin Sağlık Bakanlığının raporlarına göre, İsrail güçleri yıl başından bu yana 94 Filistinliyi öldürdü.

Oslo Anlaşması

Filistin ve İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Antlaşması, Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde bir Filistin özerk yönetimin kurulmasının yanı sıra 1999 yılında bağımsız Filistin devletinin kurulmasını sağlayacak siyasi müzakerelerin icra edilmesini içeriyordu.

Ancak buna bağlı kalmayan İsrail yönetimi, Filistin devletinin kurulmasını engellemek üzere işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te Yahudi yerleşim birimleri alanını yoğun şekilde yaymaya devam etti.

İsrail'in izlediği politikalar sebebiyle siyasi müzakereler sekteye uğradı ve 2000 yılında da Filistin intifadası alevlendi.

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İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da halihazırda 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

OYNAT 00:23 İsrail askerleriyle Filistinliler arasında çatışmalar İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskınlar sırasında bir Filistinliyi öldürdüğü, 5'ini yaraladığı bildirildi. Filistin resmi haber ajansında yer alan haberde, İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde 'Yusuf makamının' yanı sıra Kudüs caddesi ve mülteci kamplarına baskınlar düzenlediği belirtildi. Baskınlar sırasında İsrail güçleri ile Filistinli gençler arasında olayların çıktığına işaret edilen haberde, İsrail askerlerinin mermi ve biber gazı kullanması sonucu onlarca kişinin gazdan etkilendiği ifade edildi. Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, yaptığı yazılı açıklamada, Nablus kentindeki 'Yusuf makamı' muhitinde yaşanan olaylarda 4'ü gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinlinin yaralandığını aktardı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:13 İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinlinin evini yıktı İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde Filistinlilere ait iki evi yıktığı bildirildi. İsrail askerleri, bir apartmana baskın düzenleyerek, Nisan ayındaki Tel Aviv saldırısından sorumlu tuttuğu Filistinli Raad Hazem'in ailesinin yaşadığı evi yıktı. Raad Hazem, Tel Aviv saldırısından birkaç saat sonra İsrail askerleri tarafından öldürülmüştü. BiP'te paylaş

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