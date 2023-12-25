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Dünya

Filistin Kızılayı Gazze'nin kuzeyinden 34 yaralıyı güneydeki hastanelere nakletti

Filistin Kızılayının, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Ehli Baptist ve Şifa hastanelerinden 34 yaralıyı güneydeki hastanelere naklettiği belirtildi.

18:01 - 25/12/2023 Pazartesi
AA
Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'nden 21, Şifa Hastanesi'nden de 13 yaralı güneydeki hastanelere tahliye edildi.
Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi'nden 21, Şifa Hastanesi'nden de 13 yaralı güneydeki hastanelere tahliye edildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile kurulan koordinasyonun ardından Kızılaya ait 12 ambulansın Han Yunus'tan Gazze kentine doğru harekete geçtiği ifade edildi.

Açıklamada, El-Ehli Baptist Hastanesi'nden 21, Şifa Hastanesi'nden de 13 yaralının güneydeki hastanelere tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin, Cibaliya'daki ambulans merkezine baskın yapması, oradaki ambulansları imha etmesi ve Kızılay ekiplerini burayı boşaltmaya zorlamasının ardından kuzeydeki ekiplerden ve gönüllülerden bir kısmının da tahliye edildiği bilgisine yer verildi.

#Gazze
#Filistin
#El-Ehli Baptist
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