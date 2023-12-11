Filistin Kızılayı insani yardım yüklü 100 kamyonu teslim aldı

Kendinden başka kimseye faydası olmayan –hatta kendine bile faydası olmayan- ve bu faydasızlığı Türkiye''nin önüne bir ufuk, bir ülkü, bir ideal olarak koymaya çalışan malum zevata inat, İHH İnsani Yardım Vakfı dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara uzattığı yardım eliyle tarihi misyonumuzu ihya ediyor.Mustafa Armağan''ın kulakları çınlasın; mazlumlar için bir can simidi, bir esenlik adası olmaktır misyonumuz.Kendi başımız ne kadar dertte olursa olsun, başkalarının dertlerini paylaşmaktan geri duramayız;