|
Dünya

Filistin Kızılayı insani yardım yüklü 100 kamyonu teslim aldı

Filistin Kızılayı (PRCS), yaptığı açıklamada insani yardım yüklü 100 kamyonun teslim alındığını duyurdu. Açıklamada, 21 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne giriş yapan kamyon sayısının 3 bin 499 olduğu belirtildi.

10:55 - 11/12/2023 Pazartesi
DHA
Filistin Kızılayı insanı yardımları teslim aldı
Filistin Kızılayı insanı yardımları teslim aldı

Filistin Kızılayı (PRCS), dün yaptığı açıklamada insani yardım yüklü 100 kamyonun teslim alındığını duyurdu. Açıklamada, 21 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne giriş yapan kamyon sayısının 3 bin 499 olduğu belirtildi.

PRCS, insani yardım yüklü 100 kamyonla ilgili olarak yaptığı açıklama, “Filistin Kızılayı ekipleri Refah kapısından 100 yardım tırını teslim aldı. Kamyonlarda yiyecek, su, yardım malzemesi, tıbbi malzeme ve ilaçlar bulunuyor. 21 Ekim 2023'ten bu yana toplam 3 bin 499 kamyon teslim alındı” ifadelerini kullandı.



#Filistin
#Kızılay
#insani yardım
#TIR
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek! TBMM 250 personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?